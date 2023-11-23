Стало известно, кто рассудит матч Маккаби – Заря

УЕФА назначил бригаду арбитров на перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между «Маккаби» Тель-Авив и луганской «Зарей».

Главным арбитром матча стал швейцарец Лукас Фандрих. Ассистентами назначены его соотечественники Йоанас Эрни и Гийом Майре. 4-й судья Йоханнес ван Мандах также является швейцарцем. Наблюдатель матча – румын Аугустус Константин. На матче будет работать система VAR, арбитр – Лионель Чуди.

Напомним, встреча «Маккаби» – «Заря» состоится в субботу, 25-го ноября на стадионе «ТСЦ Арена» в Сербии и начнется в 17:30 по киевскому времени. Сейчас луганчане занимают 3-е место в своей группе, набрав 4 очка в 3 матчах.