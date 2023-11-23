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Лига конференций
23 ноября 2023, 13:19 |
885
1

Стало известно, кто рассудит матч Маккаби – Заря

Главным арбитром назначен швейцарец Лукас Фандрих

23 ноября 2023, 13:19 |
885
1
Стало известно, кто рассудит матч Маккаби – Заря
ФК Заря. Лукас Фандрих

УЕФА назначил бригаду арбитров на перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между «Маккаби» Тель-Авив и луганской «Зарей».

Главным арбитром матча стал швейцарец Лукас Фандрих. Ассистентами назначены его соотечественники Йоанас Эрни и Гийом Майре. 4-й судья Йоханнес ван Мандах также является швейцарцем. Наблюдатель матча – румын Аугустус Константин. На матче будет работать система VAR, арбитр – Лионель Чуди.

Напомним, встреча «Маккаби» – «Заря» состоится в субботу, 25-го ноября на стадионе «ТСЦ Арена» в Сербии и начнется в 17:30 по киевскому времени. Сейчас луганчане занимают 3-е место в своей группе, набрав 4 очка в 3 матчах.

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив судейские назначения Лига конференций Маккаби Т-А - Заря
Источник ФК Заря Луганск
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contr
Давай іспанця Мансано бо треба йому розбити табло 😫
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