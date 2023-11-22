ВИДЕО. Уругвай, Колумбия и Эквадор одержали победы в квалификации ЧМ-2022

В ночь на 18 ноября состоялись матчи 6-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.

В центральном матче Бразилия проиграла Аргентине со счетом 0:1, единственный гол забил Николас Отаменди.

В других матчах 6-го игрового дня одержали победы Уругвай, Колумбия и Эквадор.

Турнирное положение: Аргентина (15 очков), Уругвай (13), Колумбия (12), Венесуэла (9), Эквадор (8), Бразилия (7), Парагвай, Чили (по 5), Боливия (3), Перу (2).

На ЧМ от Южной Америки выйдут 6 команд из 10, а еще одна попадет в плей-офф.

Квалификация ЧМ-2026 по футболу

Южная Америка. 6-й тур, 21–22 ноября

Турнирная таблица

Бразилия – Аргентина – 0:1

Гол: Отаменди, 63

Парагвай – Колумбия – 0:1

Гол: Борре, 11 (пен)

Эквадор – Чили – 1:0

Гол: Мена, 21

Уругвай – Боливия – 3:0

Голы: Нуньес, 15, 71, Вильямиль, 39 (автогол)

Перу – Венесуэла – 1:1

Голы: Йотун, 17 – Саварино, 54