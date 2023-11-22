Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Уругвай, Колумбия и Эквадор одержали победы в квалификации ЧМ-2022
Чемпионат мира
Парагвай
22.11.2023 01:00 – FT 0 : 1
Колумбия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
22 ноября 2023, 22:23 | Обновлено 22 ноября 2023, 22:38
126
0

ВИДЕО. Уругвай, Колумбия и Эквадор одержали победы в квалификации ЧМ-2022

На ЧМ от Южной Америки выйдут 6 команд из 10, а еще одна попадет в плей-офф

22 ноября 2023, 22:23 | Обновлено 22 ноября 2023, 22:38
126
0
ВИДЕО. Уругвай, Колумбия и Эквадор одержали победы в квалификации ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

В ночь на 18 ноября состоялись матчи 6-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.

В центральном матче Бразилия проиграла Аргентине со счетом 0:1, единственный гол забил Николас Отаменди.

В других матчах 6-го игрового дня одержали победы Уругвай, Колумбия и Эквадор.

Турнирное положение: Аргентина (15 очков), Уругвай (13), Колумбия (12), Венесуэла (9), Эквадор (8), Бразилия (7), Парагвай, Чили (по 5), Боливия (3), Перу (2).

На ЧМ от Южной Америки выйдут 6 команд из 10, а еще одна попадет в плей-офф.

Квалификация ЧМ-2026 по футболу

Южная Америка. 6-й тур, 21–22 ноября

Турнирная таблица

Бразилия – Аргентина – 0:1

Гол: Отаменди, 63

Парагвай – Колумбия – 0:1

Гол: Борре, 11 (пен)

Эквадор – Чили – 1:0

Гол: Мена, 21

Уругвай – Боливия – 3:0

Голы: Нуньес, 15, 71, Вильямиль, 39 (автогол)

Перу – Венесуэла – 1:1

Голы: Йотун, 17 – Саварино, 54

События матча

11’
ГОЛ ! С пенальти забил Сантос Борре (Колумбия).
По теме:
Прометей – Венеция – 89:82. Важна победа слобожанцев. Видеообзор матча
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «У Аргентины большие яйца»
ЧМ-2026 по футболу сборная Парагвая по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Колумбии по футболу сборная Чили по футболу сборная Уругвая по футболу сборная Боливии по футболу сборная Перу по футболу сборная Эквадора по футболу сборная Венесуэлы по футболу видео голов и обзор Бразилия - Аргентина Николас Отаменди Рафаэль Сантос Борре Дарвин Нуньес
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»
Футбол | 22 ноября 2023, 07:43 12
ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»
ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»

Румынский специалист шокирован такой возможностью

Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Футбол | 22 ноября 2023, 07:50 29
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024

В корзину 1 вошли: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия

Третье поражение подряд. Сборная Бразилии уступила Аргентине
Футбол | 22.11.2023, 05:35
Третье поражение подряд. Сборная Бразилии уступила Аргентине
Третье поражение подряд. Сборная Бразилии уступила Аргентине
Владимир ПЯТЕНКО: «26 ноября отправляемся в Жешув на тренировочный сбор»
Футбол | 22.11.2023, 21:25
Владимир ПЯТЕНКО: «26 ноября отправляемся в Жешув на тренировочный сбор»
Владимир ПЯТЕНКО: «26 ноября отправляемся в Жешув на тренировочный сбор»
Решающий рывок во второй половине матча. Прометей победил Венецию
Баскетбол | 22.11.2023, 20:49
Решающий рывок во второй половине матча. Прометей победил Венецию
Решающий рывок во второй половине матча. Прометей победил Венецию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
21.11.2023, 00:55 27
Футбол
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
21.11.2023, 17:05 4
Футбол
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
20.11.2023, 23:52 40
Футбол
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
21.11.2023, 00:50 1
Футбол
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
21.11.2023, 09:21 23
Футбол
ВИДЕО. Лучший момент игрового дня произошел в матче Украина – Италия
ВИДЕО. Лучший момент игрового дня произошел в матче Украина – Италия
21.11.2023, 06:08
Футбол
Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти
Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти
21.11.2023, 15:58 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем