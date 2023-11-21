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Молодежные турниры
21 ноября 2023, 20:51 |
615
0

Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2025 U-21

21 ноября 2023, 20:51 |
615
0
Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

Во вторник, 21 ноября, в 20:00 проходит поединок отборочного турнира Евро-2025 U-21, в котором сборная Украины U-21 встречается с Азербайджаном U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в испанской Мурсии на стадионе Ла-Кондомина. Сине-желтый коллектив под руководством Унаи Мельгосы имеет 12 очков из 12 и возглавляет турнирную таблицу группы F.

Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Владимир Бражко, 34 мин (пен)

Видеозапись матча

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Источник Sport.ua
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