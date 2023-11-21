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  4. Сергей РЕБРОВ: «Смешанные эмоции после вчерашней игры»
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 12:59 |
423
1

Сергей РЕБРОВ: «Смешанные эмоции после вчерашней игры»

Главный тренер сборной Украины поделился эмоциями от матча с Италией

21 ноября 2023, 12:59 |
423
1
Сергей РЕБРОВ: «Смешанные эмоции после вчерашней игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в своем аккаунте в сети Instagram поделился эмоциями от решающего матча отбора да Евро-2024 против национальной команды Италии (0:0):

«Смешанные эмоции после вчерашней игры. Хотя и то, что нам не удалось забить победный мяч для прямого выхода на ЕВРО и очень спорный инцидент в конце матча оставляют горьковатый оттенок, я могу только поблагодарить ребят за эту игру и смотреть на будущие мартовские плей-офф с оптимизмом.

Эта команда до последней секунды боролась в сложнейшей группе отбора и не уступила действующим чемпионам Европы по очкам - считаю это свидетельствует о том, что она очень заслуживает на место в них.

Спасибо Леверкузену за гостеприимство и нашим болельщикам за поддержку».

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Сергей Ребров сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия
Источник Sport.ua
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contr
Шо ви там боролися !? В першому таймі могли вам 5 закотити ! Возили вас як лошар ! Звьойзди пля 😫
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