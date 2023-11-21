Сергей РЕБРОВ: «Смешанные эмоции после вчерашней игры»
Главный тренер сборной Украины поделился эмоциями от матча с Италией
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в своем аккаунте в сети Instagram поделился эмоциями от решающего матча отбора да Евро-2024 против национальной команды Италии (0:0):
«Смешанные эмоции после вчерашней игры. Хотя и то, что нам не удалось забить победный мяч для прямого выхода на ЕВРО и очень спорный инцидент в конце матча оставляют горьковатый оттенок, я могу только поблагодарить ребят за эту игру и смотреть на будущие мартовские плей-офф с оптимизмом.
Эта команда до последней секунды боролась в сложнейшей группе отбора и не уступила действующим чемпионам Европы по очкам - считаю это свидетельствует о том, что она очень заслуживает на место в них.
Спасибо Леверкузену за гостеприимство и нашим болельщикам за поддержку».
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