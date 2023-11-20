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  4. Украина – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 21:50 |
916
0

Украина – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура квалификации Евро-2024

20 ноября 2023, 21:50 |
916
0
Украина – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Sport.ua

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене проходит матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Из-за войны сине-желтая сборная проводит домашние встречи за границей.

Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит команду Италии.

В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 года сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.

Украина – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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