Украина – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 10-го тура квалификации Евро-2024
20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене проходит матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии.
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Команды играют на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Из-за войны сине-желтая сборная проводит домашние встречи за границей.
Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит команду Италии.
В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 года сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.
Украина – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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