Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий ИВАЩЕНКО: Спарринг с Металлистом 1925 был максимально полезным
Украина. Премьер лига
20 ноября 2023, 11:40 |
173
0

Валерий ИВАЩЕНКО: Спарринг с Металлистом 1925 был максимально полезным

Главный тренер «пивоваров» рассказал о паузе в чемпионате

20 ноября 2023, 11:40 |
173
0
Валерий ИВАЩЕНКО: Спарринг с Металлистом 1925 был максимально полезным
ФК Оболонь Киев. Валерий Иващенко

Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ футболисты «Оболони» провели контрольный матч с «Металлистом 1925» и взяли верх – 2:1.

Главный тренер киевлян Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями от сыгранного спарринга.

– Он полностью оправдал мои ожидания. Прежде всего, удалось сохранить игровой цикл, потому что уже были возможности убедиться, что после длительного перерыва в чемпионате, мои подопечные не так быстро, как того бы хотелось, возвращают необходимые кондиции. Просмотрел не только тех исполнителей, которые есть в моем распоряжении, но и нескольких игроков молодежного состава. Одержали победу, что тоже важно в психологическом аспекте. И хотя «Металлист 1925» действует несколько в другом стиле, чем наш очередной оппонент в УПЛ – «Александрия», все же, несколько тактических заготовок проверили. Ну и важно, что обошлось без травм.

В ближайшие дни все внимание будет сосредоточено на непосредственной подготовке к противостоянию с «Александрией», которое состоится 26 ноября. «Горожане» – соседи по турнирной таблице и в таких случаях говорят, что на кону – шесть очков. Поэтому, надо постараться учесть каждую мелочь.

Пока что «Оболонь» на 12 месте в чемпионате УПЛ, набрав 13 очков.

Ранее мы сообщали, что «Оболонь» предлагает нападающему команды продлить контракт, который заканчивается 30 ноября.

По теме:
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
Василий ПРИЙМА: Украинцам не стоит с первых секунд нестись на ворота Италии
ЛАВРИНЕНКО: «Верес в матче с Колосом пытался сохранить игровой тонус»
Валерий Иващенко Оболонь Киев Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига товарищеские матчи Оболонь - Металлист 1925 инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 20 ноября 2023, 05:12 4
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок

Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Футбол | 19 ноября 2023, 18:05 45
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024

Это стало известно после выхода сборной Сербии напрямую на ЧЕ-2024

Опрос УЕФА: Украина не сможет обыграть Италию
Футбол | 19.11.2023, 12:44
Опрос УЕФА: Украина не сможет обыграть Италию
Опрос УЕФА: Украина не сможет обыграть Италию
ФОТО. Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Италия
Футбол | 20.11.2023, 12:19
ФОТО. Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Италия
ФОТО. Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Италия
Роналду вне конкуренции. Названы лучшие полузащитники 2000-х
Футбол | 20.11.2023, 10:32
Роналду вне конкуренции. Названы лучшие полузащитники 2000-х
Роналду вне конкуренции. Названы лучшие полузащитники 2000-х
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
19.11.2023, 09:45 41
Футбол
Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
18.11.2023, 17:00 22
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
19.11.2023, 23:30
Теннис
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
20.11.2023, 00:57
Другие виды
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
20.11.2023, 04:36 13
Футбол
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
19.11.2023, 10:06 12
Футбол
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
18.11.2023, 11:18 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем