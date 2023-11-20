Валерий ИВАЩЕНКО: Спарринг с Металлистом 1925 был максимально полезным

Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ футболисты «Оболони» провели контрольный матч с «Металлистом 1925» и взяли верх – 2:1.

Главный тренер киевлян Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями от сыгранного спарринга.

– Он полностью оправдал мои ожидания. Прежде всего, удалось сохранить игровой цикл, потому что уже были возможности убедиться, что после длительного перерыва в чемпионате, мои подопечные не так быстро, как того бы хотелось, возвращают необходимые кондиции. Просмотрел не только тех исполнителей, которые есть в моем распоряжении, но и нескольких игроков молодежного состава. Одержали победу, что тоже важно в психологическом аспекте. И хотя «Металлист 1925» действует несколько в другом стиле, чем наш очередной оппонент в УПЛ – «Александрия», все же, несколько тактических заготовок проверили. Ну и важно, что обошлось без травм.

В ближайшие дни все внимание будет сосредоточено на непосредственной подготовке к противостоянию с «Александрией», которое состоится 26 ноября. «Горожане» – соседи по турнирной таблице и в таких случаях говорят, что на кону – шесть очков. Поэтому, надо постараться учесть каждую мелочь.

Пока что «Оболонь» на 12 месте в чемпионате УПЛ, набрав 13 очков.

Ранее мы сообщали, что «Оболонь» предлагает нападающему команды продлить контракт, который заканчивается 30 ноября.