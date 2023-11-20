Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бай-Арена за несколько часов до матча. Утро в Леверкузене в день игры
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 11:45 | Обновлено 20 ноября 2023, 12:16
1385
7

Бай-Арена за несколько часов до матча. Утро в Леверкузене в день игры

Именно здесь Италия и Украина определят обладателя путевки на Евро-2024

20 ноября 2023, 11:45 | Обновлено 20 ноября 2023, 12:16
1385
7
Бай-Арена за несколько часов до матча. Утро в Леверкузене в день игры
Sport.ua. Бай-Арена, утро 20 ноября

Водитель автобуса кричит: Леверкузен! Он не хочет, чтобы пассажиры пропустили остановку и поехали дальше в Кельн. Ведь Леверкузен относится к административному округу Кельна. И легко перепутать. Прямых автобусов или самолетов до Леверкузена просто нет – желающим попасть на игру сначала, как правило, надо добираться в Кельн.

Леверкузен – не самый грязный, но и далеко не самый чистый город. Здесь люди радуются осени. Невероятное количество желтых опавших листьев на дороге. Конечно, идет процес уборки. Людей на улицах не так уж много. Хотя еще утро, но город по первому ощущению, очень спокойный. Нет какого-то большого трафика, спешки и тому подобного.

По пути на Бай-Арену пришлось проходить через сквер. Наткнулся на один из тренировочных комплексов детско-юношеской школы. Очень солидно. Стадион с достаточно хорошим искусственным газоном и неплохим оборудованием вокруг. Оказалось, в сквере есть даже несколько комплексов с футбольными полям. Далее идут тренировочные поля «Байера».

Ну и постепенно подходим уже к самой «Бай-Арене», где вечером будет проходить матч Украина – Италия.

Интересно, что сборная Украины живет в отеле, который находится прямо на территории Бай-Арены.

Рядом расположилась Ostermann-Arena, многоцелевой спортивный комплекс, где играет, в частности, баскетбольная команда «Байер».

Правда, успехи у баскетбольного «Байера» не такие серьезные, как у футбольных «фармацевтов».

Встретил молодого украинского волонтера – Александр из Ивано-Франковска делится впечатлениями:

«Мне 16 лет, я родом из Ивано-Франковска, приехал в Германию 1,5 года назад. Это моя первая волонтерская деятельность. Буду работать с флагами, готовить арену к матчу. Рад, что меня допустили к этой работе и что могу помочь нашей сборной хоть чем-то.

Ожидания от матча? Многие эксперты говорят, что Италия должна выиграть, но мое субъективное мнение: у Украины есть шанс одержать сегодня минимальную победу. Италия – это серьезный соперник. Думаю, мы можем выиграть 1:0, я верю в наших ребят».

Рядом Макдональдс, идем туда перекусить. А ведь самый вкусный Макдональдс – в Украине.

Удивило, что в окрестностях никаких баннеров к матчу фактически нет. Конечно же, немцам на итальяно-украинские футбольные страсти довольно безразлично. Волонтеры отмечают, что вчера в Кельне было много итальянских фанатов.

Далее общаемся с координатором, отвечающим за вывод детьми футболистов в начале матча. 34-летний Павел Железов рассказывает:

«Есть украинская школа. Здесь, в Германии, их немного, на самом деле. Но, мне кажется, в Дюссельдорфе – одна из самых больших. Там занимаются дети, которые здесь родились, но являются гражданами Украины. А также дети-беженцы, которые приехали во время войны. И мне пришел запрос помочь Украинской ассоциации футбола скоординировать и организовать такую группу детей, чтобы вывела футболистов на игру.

И на матче с Италией будут ребята именно из этой школы. Также будут дети беженцев, которые здесь живут в Германии, и дети военных. Мы тоже искали долго – я тоже очень хотел пригласить детей именно погибших героев. Но, к сожалению, с точки зрения логистики у нас просто не получилось этого сделать. Все семьи, которые я нашел и с которыми я общался, были либо в Польше, либо в Чехии. Относительно логистики это было немного тяжело.

Я вообще-то маркетолог. Работал главой маркетинг-отдела в клубе третьей Бундеслиги KFC Uerdingen. Я планировал переехать в Украину, у меня даже было собеседование в футбольном клубе «Рух». В прошлом году уже договорились, я должен был там работать, но началась война».

​Футболисты сборной Украины отправились из гостиницы на традиционную прогулку по городу.

А украинские волонтеры уже приступили к работе на стадионе. На каждом сиденье Бай-арены будет лежать картонный флаг Украины.

До главного матча осени остается все меньше времени...

Даниил АГАРКОВ, Sport.ua, Леверкузен

ФОТО. Бай-Арена и окрестности в день матча (фото Sport.ua)

bayarena-20112023
bayarena-20112023-foto-1
bayarena-20112023-foto-2
bayarena-20112023-foto-3
bayarena-20112023-foto-4

По теме:
ФОТО. Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Италия
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
Роберто МАРТИНЕС: «Роналду так же хочет побеждать, как 18-летний парень»
сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия Бай-Арена Леверкузен фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 20 ноября 2023, 05:12 4
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок

Киевское Динамо провело секретный спарринг с украинским клубом
Футбол | 19 ноября 2023, 21:17 0
Киевское Динамо провело секретный спарринг с украинским клубом
Киевское Динамо провело секретный спарринг с украинским клубом

Соперником «бело-синих» был Звягель

Роналду вне конкуренции. Названы лучшие полузащитники 2000-х
Футбол | 20.11.2023, 10:32
Роналду вне конкуренции. Названы лучшие полузащитники 2000-х
Роналду вне конкуренции. Названы лучшие полузащитники 2000-х
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Другие виды | 20.11.2023, 00:57
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Жоау Клаусс: ноунейм, уступивший лишь Месси по проданным футболкам в MLS
Футбол | 20.11.2023, 12:13
Жоау Клаусс: ноунейм, уступивший лишь Месси по проданным футболкам в MLS
Жоау Клаусс: ноунейм, уступивший лишь Месси по проданным футболкам в MLS
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Западный Европейский Алаш Казах
Сатана россия сегодня будет играть с Кубы болото россия 
Ответить
+8
Западный Европейский Алаш Казах
Желаю русским:«Развал россия». Желаю Украинцам победа над « фашистский россии»..... 
Ответить
+7
Западный Европейский Алаш Казах
Казахстан « Казахи»  Украина « Казаки»  Мы братья на « веки».  Наш главный враг это россия. Желаю Украина и Народ Украина победа над россии. Желаю Украина вернуть свой территория Крым и все территория. Белград и Ростов и Краснодар это территория Украина. Желаю Сборный Украина победить Италию. Казахстан победить Словения. Украина победить Италию. Главный враг Украина и Казахстан это россия. 
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Западный Европейский Алаш Казах
Привет. Народ Украина. Украина желаю победа. Украина победить Италию. Украина 3:2 Италия. Казахстан победить Словения. Словения 1:2 Казахстан. Слава Украина. Слава ВСУ. Слава СБУ. Украина победить россию. 
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Ярослав 999
На вечір дощ передають
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
19.11.2023, 23:30
Теннис
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
18.11.2023, 13:56 157
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
18.11.2023, 11:04 15
Футбол
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
19.11.2023, 17:57 15
Футбол
Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
19.11.2023, 12:25 1
Теннис
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
19.11.2023, 09:45 41
Футбол
ФОТО. Момент, которого все ждали. Свитолина вернулась на корт
ФОТО. Момент, которого все ждали. Свитолина вернулась на корт
18.11.2023, 20:20 2
Теннис
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
18.11.2023, 11:18 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем