Италия – Северная Македония. Видео голов и обзор матча (обновляется)

17 ноября проходит матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Италии и Северной Македонии.

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Поединок проходит в Риме на «Стадио Олимпико». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Евро-2024. Квалификация

Группа С. 9-й тур

Италия – Северная Македония – 4:2 (матч продолжается)

Гол: Дармиан, 17, Кьеза, 41, 45+3, Распадори, 81 – Атанасов, 52, 74

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ГОЛ! 1:0 Дармиан, 17 мин.

ГОЛ! 2:0 Кьеза, 41 мин.

ГОЛ! 3:0 Кьеза, 45+3 мин.

ГОЛ! 3:1 Атанасов, 52 мин.

ГОЛ! 3:2 Атанасов, 74 мин.

ГОЛ! 4:2 Распадори, 81 мин.