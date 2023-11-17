Италия – Северная Македония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С
17 ноября проходит матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Италии и Северной Македонии.
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Поединок проходит в Риме на «Стадио Олимпико». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Евро-2024. Квалификация
Группа С. 9-й тур
Италия – Северная Македония – 4:2 (матч продолжается)
Гол: Дармиан, 17, Кьеза, 41, 45+3, Распадори, 81 – Атанасов, 52, 74
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Дармиан, 17 мин.
ГОЛ! 2:0 Кьеза, 41 мин.
ГОЛ! 3:0 Кьеза, 45+3 мин.
ГОЛ! 3:1 Атанасов, 52 мин.
ГОЛ! 3:2 Атанасов, 74 мин.
ГОЛ! 4:2 Распадори, 81 мин.
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