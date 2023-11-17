Молодежные турниры17 ноября 2023, 20:09 | Обновлено 17 ноября 2023, 20:15
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Украина U-21 – Люксембург U-21. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2025 U-21
17 ноября 2023, 20:09 | Обновлено 17 ноября 2023, 20:15
236
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17 ноября в 20:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против сборной Люксембурга U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Номинально домашний матч команда Уная Мельгосы играет в испанской Мурсии.
Сине-желтые лидируют в группе с 9 очками, одолев в октябре англичан (3:2).
Украина U-21 – Люксембург U-21, Видео голов и обзор (обновляется)
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