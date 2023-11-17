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Молодежные турниры
17 ноября 2023, 20:09 | Обновлено 17 ноября 2023, 20:15
236
0

Украина U-21 – Люксембург U-21. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2025 U-21

17 ноября 2023, 20:09 | Обновлено 17 ноября 2023, 20:15
236
0
Украина U-21 – Люксембург U-21. Видео голов и обзор (обновляется)
УАФ

17 ноября в 20:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против сборной Люксембурга U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Номинально домашний матч команда Уная Мельгосы играет в испанской Мурсии.

Сине-желтые лидируют в группе с 9 очками, одолев в октябре англичан (3:2).

Украина U-21 – Люксембург U-21, Видео голов и обзор (обновляется)

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Источник Sport.ua
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