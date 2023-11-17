В ночь на 17 ноября состоялся матч 5-го тура квалификации ЧМ-2026 по футболу в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Уругвая. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Действующие чемпионы мира впервые проиграли с триумфального мундиаля в 2022 году, который проводился в Катаре. Тогда, 22 ноября, аргентинцы сенсационно уступили Саудовской Аравии в первом туре группового этапа.

В объектив камер попали эмоции наставника Аргентины Лионеля Скалони, чей винстрик на посту команды составлял 13 матчей.

ФОТО. Лицо Лионеля Скалони после первого поражения Аргентины с ЧМ-2022