Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лицо Лионеля Скалони после первого поражения Аргентины с ЧМ-2022
Чемпионат мира
17 ноября 2023, 09:29 |
633
0

ФОТО. Лицо Лионеля Скалони после первого поражения Аргентины с ЧМ-2022

В ночь на 17 ноября аргентинцы уступили команде Уругвая 0:2 в отборе к мундиалю 2026 года

17 ноября 2023, 09:29 |
633
0
ФОТО. Лицо Лионеля Скалони после первого поражения Аргентины с ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

В ночь на 17 ноября состоялся матч 5-го тура квалификации ЧМ-2026 по футболу в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Уругвая. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Действующие чемпионы мира впервые проиграли с триумфального мундиаля в 2022 году, который проводился в Катаре. Тогда, 22 ноября, аргентинцы сенсационно уступили Саудовской Аравии в первом туре группового этапа.

В объектив камер попали эмоции наставника Аргентины Лионеля Скалони, чей винстрик на посту команды составлял 13 матчей.

ФОТО. Лицо Лионеля Скалони после первого поражения Аргентины с ЧМ-2022

По теме:
За что? Месси – лучший игрок матча Уругвай – Аргентина по версии SofaScore
МЕССИ: Не чувствовали себя комфортно в матче с Уругваем. С ними всегда так
ВИДЕО. За такое не удаляют? Месси ударил соперника локтем, схватил за горло
Лионель Скалони фото эмоции сборная Уругвая по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 17 ноября 2023, 08:25 0
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Соревнования пройдут с 12 по 19 ноября

Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
Футбол | 16 ноября 2023, 19:25 11
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»

Польский журналист – про закрытый товарищеский поединок сборной Украины в Гданьске

Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Футбол | 17.11.2023, 04:23
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Футбол | 17.11.2023, 09:52
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Футбол | 16.11.2023, 18:55
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик или Джошуа? Уайлдер рассказал, с кем больше хочет провести бой
Усик или Джошуа? Уайлдер рассказал, с кем больше хочет провести бой
16.11.2023, 13:20 1
Бокс
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
17.11.2023, 03:57 1
Футбол
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
16.11.2023, 16:00 13
Футбол
Алькарас или Зверев? Расклады в Красной группе перед последним туром
Алькарас или Зверев? Расклады в Красной группе перед последним туром
16.11.2023, 07:25
Теннис
Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски
Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски
15.11.2023, 09:51 9
Футбол
Беллью надеется, что супертяжа нокаутируют и уберут из спорта
Беллью надеется, что супертяжа нокаутируют и уберут из спорта
16.11.2023, 10:16 1
Бокс
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
16.11.2023, 21:07 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем