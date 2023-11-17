ФОТО. Лицо Лионеля Скалони после первого поражения Аргентины с ЧМ-2022
В ночь на 17 ноября аргентинцы уступили команде Уругвая 0:2 в отборе к мундиалю 2026 года
В ночь на 17 ноября состоялся матч 5-го тура квалификации ЧМ-2026 по футболу в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Уругвая. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.
Действующие чемпионы мира впервые проиграли с триумфального мундиаля в 2022 году, который проводился в Катаре. Тогда, 22 ноября, аргентинцы сенсационно уступили Саудовской Аравии в первом туре группового этапа.
В объектив камер попали эмоции наставника Аргентины Лионеля Скалони, чей винстрик на посту команды составлял 13 матчей.
ФОТО. Лицо Лионеля Скалони после первого поражения Аргентины с ЧМ-2022
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