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Чемпионат мира
17 ноября 2023, 05:55 | Обновлено 17 ноября 2023, 06:27
235
0

Азиатский отбор ЧМ. Япония и Корея забили по 5, Австралия – 7, а Катар – 8

Старт отбора к чемпионату мира 2026 в азиатский зоне ознаменовался разгромами

17 ноября 2023, 05:55 | Обновлено 17 ноября 2023, 06:27
235
0
Азиатский отбор ЧМ. Япония и Корея забили по 5, Австралия – 7, а Катар – 8
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября стартовал отбор к чемпионату мира 2026 в азиатской зоне.

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Старт отбора в азиатский зоне ознаменовался разгромами.

Япония и Корея забили по 5, Австралия – 7, а Катар – 8.

Квалификация ЧМ-2026 (Азия)

1-й тур, 16 ноября

  • Австралия – Бангладеш – 7:0
  • Япония – Мьянма – 5:0
  • Южная Корея – Сингапур – 5:0
  • Филиппины – Вьетнам – 0:2
  • Таиланд – Китай – 1:2
  • Малайзия – Кыргызстан – 4:3
  • Таджикистан – Иордания – 1:1
  • Ливан – Палестина – 0:0
  • Туркменистан – Узбекистан – 1:3
  • Иран – Гонконг – 4:0
  • Ирак – Индонезия – 5:1
  • Оман – Китайский Тайбэй – 3:0
  • Катар – Афганистан – 8:1
  • ОАЭ – Непал – 4:0
  • Кувейт – Индия – 0:1
  • Саудовская Аравия – Пакистан – 4:0
  • Сирия – Северная Корея – 1:0
  • Йемен – Бахрейн – 0:2

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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