Азиатский отбор ЧМ. Япония и Корея забили по 5, Австралия – 7, а Катар – 8

17 ноября стартовал отбор к чемпионату мира 2026 в азиатской зоне.

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Старт отбора в азиатский зоне ознаменовался разгромами.

Япония и Корея забили по 5, Австралия – 7, а Катар – 8.

Квалификация ЧМ-2026 (Азия)

1-й тур, 16 ноября

Австралия – Бангладеш – 7:0

– Бангладеш – 7:0 Япония – Мьянма – 5:0

– Мьянма – 5:0 Южная Корея – Сингапур – 5:0

– Сингапур – 5:0 Филиппины – Вьетнам – 0:2

– 0:2 Таиланд – Китай – 1:2

– 1:2 Малайзия – Кыргызстан – 4:3

– Кыргызстан – 4:3 Таджикистан – Иордания – 1:1

Ливан – Палестина – 0:0

Туркменистан – Узбекистан – 1:3

– 1:3 Иран – Гонконг – 4:0

– Гонконг – 4:0 Ирак – Индонезия – 5:1

– Индонезия – 5:1 Оман – Китайский Тайбэй – 3:0

– Китайский Тайбэй – 3:0 Катар – Афганистан – 8:1

– Афганистан – 8:1 ОАЭ – Непал – 4:0

– Непал – 4:0 Кувейт – Индия – 0:1

– 0:1 Саудовская Аравия – Пакистан – 4:0

– Пакистан – 4:0 Сирия – Северная Корея – 1:0

– Северная Корея – 1:0 Йемен – Бахрейн – 0:2

Турнирные таблицы