Чемпионат мира17 ноября 2023, 05:55 | Обновлено 17 ноября 2023, 06:27
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Азиатский отбор ЧМ. Япония и Корея забили по 5, Австралия – 7, а Катар – 8
Старт отбора к чемпионату мира 2026 в азиатский зоне ознаменовался разгромами
17 ноября 2023, 05:55 | Обновлено 17 ноября 2023, 06:27
235
0
17 ноября стартовал отбор к чемпионату мира 2026 в азиатской зоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт отбора в азиатский зоне ознаменовался разгромами.
Япония и Корея забили по 5, Австралия – 7, а Катар – 8.
Квалификация ЧМ-2026 (Азия)
1-й тур, 16 ноября
- Австралия – Бангладеш – 7:0
- Япония – Мьянма – 5:0
- Южная Корея – Сингапур – 5:0
- Филиппины – Вьетнам – 0:2
- Таиланд – Китай – 1:2
- Малайзия – Кыргызстан – 4:3
- Таджикистан – Иордания – 1:1
- Ливан – Палестина – 0:0
- Туркменистан – Узбекистан – 1:3
- Иран – Гонконг – 4:0
- Ирак – Индонезия – 5:1
- Оман – Китайский Тайбэй – 3:0
- Катар – Афганистан – 8:1
- ОАЭ – Непал – 4:0
- Кувейт – Индия – 0:1
- Саудовская Аравия – Пакистан – 4:0
- Сирия – Северная Корея – 1:0
- Йемен – Бахрейн – 0:2
Турнирные таблицы
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