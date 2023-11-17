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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 00:09 | Обновлено 17 ноября 2023, 00:44
51
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы Украина U-21 – Люксембург U-21

В Мурсии состоится матч 5 тура квалификации чемпионата Европы-2025

17 ноября 2023, 00:09 | Обновлено 17 ноября 2023, 00:44
51
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы Украина U-21 – Люксембург U-21
estadiosdefutbol.com

В пятницу, 17 ноября, состоится матч пятого тура квалификации чемпионата Европы-2025 среди юношей возрастом до 21 года, в котором Украина сыграет против Люксембурга.

Поединок пройдет в Мурсии на стадионе «Ла-Кондомина», стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на канале Суспильне.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина U-21 – Люксембург U-21.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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