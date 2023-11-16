За $100 млн. Нефтяная компания Саудовской Аравии станет спонсором ФИФА

Саудовская государственная нефтяная компания-гигант Aramco станет самым крупным спонсором ФИФА.

Сделка может стоить до 84 миллионов фунтов стерлингов в год и будет заключена после того, как стране будет предоставлена ​​возможность провести чемпионат мира по футболу 2034.

Государственный нефтяной гигант Саудовской Аравии Aramco собирается завершить крупную спонсорскую сделку с ФИФА после того, как страна была подтверждена единственным претендентом на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года.

Ожидается, что Aramco, самая прибыльная компания в мире, станет одним из ведущих партнеров ФИФА с контрактом, который будет действовать до 2034 года. Эксперты отрасли полагают, что стоимость сделки может достигать 100 млн долларов.

Источники в маркетинговой индустрии и те, кто знаком с планами Aramco, сообщили, что переговоры о спонсорской сделке находятся на продвинутой стадии. Aramco уже имеет ряд спонсорских контрактов на спорт.