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16 ноября 2023, 14:25 |
516
0

Сбежавший из Зари Ненад Лалатович нашел новый клуб на родине

Контракт серба со «Спартаком» из Суботицы рассчитан до конца сезона

16 ноября 2023, 14:25 |
516
0
Сбежавший из Зари Ненад Лалатович нашел новый клуб на родине
Kurir. Ненад Лалатович

Сербский тренер Ненад Лалатович, в конце августа в срочном порядке покинувший луганскую «Зарю», возглавил на родине «Спартак» из Суботицы.

45-летний специалист заменил на тренерском мостике россиянина Александра Кержакова, уволенного за неудовлетворительные результаты. У команды из Суботицы 16 очков после 14 матчей и десятое место в турнирной таблице сербской Суперлиги.

«Быть тренером «Спартака» – большая честь, – приводит слова Лалатовича Kurir. – Это большой клуб, у меня было ощущение, что однажды я стану его тренером. Договорились за две минуты, я в курсе ситуации, особых условий не ставил. Я знаю, чего от меня ждут, это будет непросто, но у нас хорошая команда. Некоторые вещи нужно исправить, чтобы игроки поверили в себя. Они заслуживают играть в плей-офф. Надеюсь оправдать доверие клуба. Я знаю команду, но мне нужно понять, в чем проблема. Будут играть лучшие, меня не интересуют имя и фамилия. Я живу ради победы, и так они будут думать с сегодняшнего дня. Лига равна, такого никогда не было, каждый может победить каждого, и мне приходится им это объяснять. Думаю, мы добьемся хорошего результата.

«Спартак» как клуб заслуживает места в восьмерке, все совпало с моими амбициями, поэтому я и пришел сюда. Хотя у меня было предложение с Кипра, мне уже все прислали на подпись, еще два клуба из Суперлиги интересовались мной, но я отказался, потому что амбиции этих команд не соответствовали моим амбициям. «Спартак» пришел с конкретной идеей, поэтому мы быстро достигли соглашения».

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Источник Kurir
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