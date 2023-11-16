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Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 02:25 | Обновлено 16 ноября 2023, 02:26
163
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия – Украина

16 ноября в 17:00 в польском Гданьске пройдет товарищеский матч

16 ноября 2023, 02:25 | Обновлено 16 ноября 2023, 02:26
163
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия – Украина
УАФ

16 ноября в 17:00 в польском Гданське пройдет товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграют на арене в Гданьске, построенной к Евро-2012.

Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия – Украина?

По имеющейся информации, матч будет проходить за закрытыми дверями, и видеотрансляция проводиться не будет.

Следите за обновлениями и результатами матча на сайте Sport.ua и в соцсетях.

Этот поединок является тренировочным для «сине-желтых». Подопечные Сергея Реброва готовятся к важному матчу последнего решающего тура группового этапа на Евро-2024 против Италии, в котором станет известен обладатель прямой путевки на чемпионат Европы.

Как сообщалось ранее, в матче «Лехия» – Украина тренеры договорились провести по 10 замен.

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Источник Sport.ua
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