16 ноября в 17:00 в польском Гданське пройдет товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины.

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Команды сыграют на арене в Гданьске, построенной к Евро-2012.

Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия – Украина?

По имеющейся информации, матч будет проходить за закрытыми дверями, и видеотрансляция проводиться не будет.

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Этот поединок является тренировочным для «сине-желтых». Подопечные Сергея Реброва готовятся к важному матчу последнего решающего тура группового этапа на Евро-2024 против Италии, в котором станет известен обладатель прямой путевки на чемпионат Европы.

Как сообщалось ранее, в матче «Лехия» – Украина тренеры договорились провести по 10 замен.