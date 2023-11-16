Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия – Украина
16 ноября в 17:00 в польском Гданьске пройдет товарищеский матч
16 ноября в 17:00 в польском Гданське пройдет товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины.
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Команды сыграют на арене в Гданьске, построенной к Евро-2012.
Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия – Украина?
По имеющейся информации, матч будет проходить за закрытыми дверями, и видеотрансляция проводиться не будет.
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Этот поединок является тренировочным для «сине-желтых». Подопечные Сергея Реброва готовятся к важному матчу последнего решающего тура группового этапа на Евро-2024 против Италии, в котором станет известен обладатель прямой путевки на чемпионат Европы.
Как сообщалось ранее, в матче «Лехия» – Украина тренеры договорились провести по 10 замен.
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