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  4. ВИДЕО. 13-летний мальчик забил гол с 55 метров в чемпионате Украины
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15 ноября 2023, 14:45 |
2403
0

ВИДЕО. 13-летний мальчик забил гол с 55 метров в чемпионате Украины

Юный футболист «Прикарпатья» превзошел достижение Клейтона Шавьера

15 ноября 2023, 14:45 |
2403
0
ВИДЕО. 13-летний мальчик забил гол с 55 метров в чемпионате Украины
Скриншот из видео

Свидетелями настоящего шедевра стали участники и зрители матча детско-юношеской футбольной лиги Украины между ивано-франковским «Прикарпатьем» и ФК «Львов».

На 35-й минуте гости открыли счет, но их преимущество было быстро нивелировано. Игроки «Прикарпатья» развели в центре поля, партнер отдал пас на Святослава Верещука, и тот со своей половины поля отправил мяч за шиворот вратарю соперников. До ворот было 55 метров!

Смотрите видео гола-шедевра по этой ссылке

Таким образом, юному футболисту удалось превзойти по дальности результативного удара достижение экс-игрока харьковского «Металлиста» Клейтона Шавьера, который в 2013-м в поединке УПЛ против «Черноморца» забил от отметки в центральном круге.

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ДЮФЛУ Прикарпатье Ивано-Франковск Львов Клейтон Шавьер Металлист Харьков Черноморец Одесса
Источник Sport.ua
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