ВИДЕО. 13-летний мальчик забил гол с 55 метров в чемпионате Украины
Юный футболист «Прикарпатья» превзошел достижение Клейтона Шавьера
Свидетелями настоящего шедевра стали участники и зрители матча детско-юношеской футбольной лиги Украины между ивано-франковским «Прикарпатьем» и ФК «Львов».
На 35-й минуте гости открыли счет, но их преимущество было быстро нивелировано. Игроки «Прикарпатья» развели в центре поля, партнер отдал пас на Святослава Верещука, и тот со своей половины поля отправил мяч за шиворот вратарю соперников. До ворот было 55 метров!
Смотрите видео гола-шедевра по этой ссылке
Таким образом, юному футболисту удалось превзойти по дальности результативного удара достижение экс-игрока харьковского «Металлиста» Клейтона Шавьера, который в 2013-м в поединке УПЛ против «Черноморца» забил от отметки в центральном круге.
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