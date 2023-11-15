ВИДЕО. 13-летний мальчик забил гол с 55 метров в чемпионате Украины

Свидетелями настоящего шедевра стали участники и зрители матча детско-юношеской футбольной лиги Украины между ивано-франковским «Прикарпатьем» и ФК «Львов».

На 35-й минуте гости открыли счет, но их преимущество было быстро нивелировано. Игроки «Прикарпатья» развели в центре поля, партнер отдал пас на Святослава Верещука, и тот со своей половины поля отправил мяч за шиворот вратарю соперников. До ворот было 55 метров!

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Таким образом, юному футболисту удалось превзойти по дальности результативного удара достижение экс-игрока харьковского «Металлиста» Клейтона Шавьера, который в 2013-м в поединке УПЛ против «Черноморца» забил от отметки в центральном круге.