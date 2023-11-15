Украина U-19 – Мальта U-19 – 3:1. Три шедевра. Видео голов

Юношеская сборная Украины уверенно победила в матче отбора к Евро-2024 против команды Мальты U-19 (3:1).

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Подопечные Олега Кузнецова достаточно уверенно разобрались с мальтийцами. На 17-й минуте гол в стиле Шевченко Филимонову забил Богдан Мануйлов. На 71-й минуте штрафной низом исполнил Матвей Пономаренко, но мяч зацепил игрок Мальты, из-за чего гол записали именно на него. Победу закрепил Тимур Тутеров, который поиздевался над обороной соперника на 88-й минуте.

Евро-2024 U-19. Квалификационный раунд. Группа 7

15.11.2023

Украина U-19 – Мальта U-19 – 3:1

Голы: Мануйлов, 17, Аттард, 71 (автогол), Тутеров, 88 – Пономаренко, 59 (автогол).

ГОЛ! Богдан Мануйлов, 17 мин., 1:0

ГОЛ! Аттард (автогол), 71 мин., 2:1

ГОЛ! Тимур Тутеров, 88 мин., 3:1

Полная запись матча