Украина U-19 – Мальта U-19 – 3:1. Три шедевра. Видео голов
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Юношеская сборная Украины уверенно победила в матче отбора к Евро-2024 против команды Мальты U-19 (3:1).
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Подопечные Олега Кузнецова достаточно уверенно разобрались с мальтийцами. На 17-й минуте гол в стиле Шевченко Филимонову забил Богдан Мануйлов. На 71-й минуте штрафной низом исполнил Матвей Пономаренко, но мяч зацепил игрок Мальты, из-за чего гол записали именно на него. Победу закрепил Тимур Тутеров, который поиздевался над обороной соперника на 88-й минуте.
Евро-2024 U-19. Квалификационный раунд. Группа 7
15.11.2023
Украина U-19 – Мальта U-19 – 3:1
Голы: Мануйлов, 17, Аттард, 71 (автогол), Тутеров, 88 – Пономаренко, 59 (автогол).
ГОЛ! Богдан Мануйлов, 17 мин., 1:0
ГОЛ! Аттард (автогол), 71 мин., 2:1
ГОЛ! Тимур Тутеров, 88 мин., 3:1
Полная запись матча
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