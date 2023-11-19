Сперс с Вембаньямой потерял шансы не победу во внутрисезонном турнире НБА

В этом сезоне НБА впервые в истории проводится внутрисезонный турнир. Уже некоторые команды успели отыграть по три матча этого турнира и потерять шанс на итоговый триумф. Игроки клуба, который выиграет это соревнование, заработают выплату в 500 тысяч долларов.

Четыре команды потеряли шансы на победу во внутрисезонном турнире НБА, потерпев три поражения в стартовых матчах. Среди этих клубов – «Вашингтон», «Детройт», «Мемфис» и «Сан-Антонио», в составе которого выступает звездный 1-й номер драфта Виктор Вембаньяма.

Ранее легендарный бигмен НБА Кевин Гарнетт высказался о звездном новичке «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме.