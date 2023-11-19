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  4. Сперс с Вембаньямой потерял шансы не победу во внутрисезонном турнире НБА
Украина. Вторая лига
19 ноября 2023, 03:22 |
82
0

Сперс с Вембаньямой потерял шансы не победу во внутрисезонном турнире НБА

Сан-Антонио потерпел три поражения

19 ноября 2023, 03:22 |
82
0
Сперс с Вембаньямой потерял шансы не победу во внутрисезонном турнире НБА
Getty Images/Global Images Ukraine. Вембаньяма

В этом сезоне НБА впервые в истории проводится внутрисезонный турнир. Уже некоторые команды успели отыграть по три матча этого турнира и потерять шанс на итоговый триумф. Игроки клуба, который выиграет это соревнование, заработают выплату в 500 тысяч долларов.

Четыре команды потеряли шансы на победу во внутрисезонном турнире НБА, потерпев три поражения в стартовых матчах. Среди этих клубов – «Вашингтон», «Детройт», «Мемфис» и «Сан-Антонио», в составе которого выступает звездный 1-й номер драфта Виктор Вембаньяма.

Ранее легендарный бигмен НБА Кевин Гарнетт высказался о звездном новичке «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме.

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Источник BasketNews
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