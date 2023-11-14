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  4. Андрея Булеза успеет восстановиться к поединку с Кривбассом
Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 12:50 |
72
0

Андрея Булеза успеет восстановиться к поединку с Кривбассом

Игроки команды Шарана отдохнут до 16 ноября

14 ноября 2023, 12:50 |
72
0
Андрея Булеза успеет восстановиться к поединку с Кривбассом
ФК Минай. Андрей Булеза

Футболисты «Миная» после многодневного отдыха 16 ноября возобновят тренировочный процесс. Еще не решено, заполнят ли подопечные Владимира Шарана ноябрьскую паузу в чемпионате УПЛ контрольным матчем или обойдутся двухсторонней игрой.

Как стало известно Sport.ua, Назарий Воробчак после серьезной травмы уже занимается по индивидуальной программе, но в этом году уже не сможет помочь «Минаю». А вот Андрей Булеза, который получил травму в поединке 11-го тура чемпионата УПЛ – с «Черноморцем», скорее всего, уже на этой неделе вернется в строй и успеет восстановить боевую спортивную форму до календарного поединка 15-го тура – с «Кривбассом», который состоится 25 ноября.

Пока что «Минай» на 16 месте в чемпионате УПЛ, набрав шесть очков.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время клуб может прекратить сотрудничество с главным тренером Владимиром Шараном.

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Источник: Минай в ближайшее время может уволить Владимира Шарана
Андрей Булеза Минай травма чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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