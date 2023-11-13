Комитет арбитров УАФ оценил спорные моменты в последних матчах УПЛ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил толкование отдельных игровых эпизодов поединков 13-го и 14-го туров УПЛ 2023/2024.

13-й тур. Металлист 1925 – Черноморец. Арбитр – Александр Шандор

На 9-й минуте игрок №70 ФК «Черноморец» упал в штрафной из-за динамики игры без всякого фола, но арбитр неправильно истолковал это как симуляцию и применил санкцию в виде желтой карточки в отношении упомянутого выше игрока.

Решение является неправильным, но оно не может быть исправлено VAR, поскольку, согласно протоколу VAR, эта технология не может вмешиваться в случаях решений с желтыми карточками.

На 40-й минуте игрок №70 ФК «Черноморец» совершил нарушение, наказываемые техническими санкциями в виде штрафного удара и предупреждением в виде желтой карточки. Из-за того, что это вторая карта этого игрока в этом матче, арбитр вынес ему красную карточку.

Решение правильно, но первое предупреждение было ошибочным и привело к неправильному удалению. Комитет арбитров УАФ направил арбитру письмо, отметив приведенное выше, и временно отстранил его от проведения матчей.

14-й тур. Черноморец – Рух. Арбитр – Андрей Коваленко. 69 мин.

Игрок №5 ФК «Черноморец» совершил внутри штрафной площадки нарушение в виде умышленной игры рукой, а также этим препятствовал голу. Согласно Правилам игры, такое нарушение влечет техническое наказание в виде пенальти и дисциплинарной санкции, которая в этом случае подпадает под типологию «Срыв очевидной голевой возможности» (DOGSO), и поэтому арбитр удалил этого игрока, показав ему красную карточку.

Согласно протоколу VAR такое решение требует проверки со стороны этой технологии. Проверка была проведена, и техническое и дисциплинарное решение со стороны VAR было подтверждено. Итак, речь идет о правильном решении, принятом арбитром.

Кривбасс – Динамо. Арбитр – Максим Козыряцкий. 12 мин.

Игрок №11 ФК «Динамо» начал контратаку и при этом контролировал мяч, направляясь к воротам соперника, его преследовать два игрока ФК «Кривбасс». Игрок №13 ФК «Кривбасс» сзади создал контакт с игроком №11 ФК «Динамо» и тем самым заставил его упасть и потерять контроль над мячом, тем самым лишая его возможности забить гол.

Такое нарушение подпадает под типологию «Срыв очевидной голевой возможности» (DOGSO), следовательно, приводит к техническому наказанию в виде штрафного удара (нарушение было совершено за пределами штрафной площадки) и дисциплинарной санкции за DOGSO, то есть к красной карточке.

Согласно протоколу VAR, это решение было проверено этой технологией, и техническая и дисциплинарная санкции была подтверждена. Итак, речь идет о правильном решении, принятом арбитром.

Оболонь – Ворскла. Арбитр – Кристина Козорог. 63 мин.

Во время контратаки игрок ФК «Оболонь», владевший мячом и находившийся в благоприятной позиции для реализации голевого момента, подвергся контакту сзади со стороны защитника ФК «Ворскла».

Этот контакт привел к разбалансированию игрока и его падению на газон. Арбитр матча неправильно посчитал этот контакт случайным и ошибся в своем решении продолжить игру без применения никакой санкции (штрафной удар и красная карточка).

Согласно протоколу VAR, эта технология должна осуществить проверку на возможную красную карточку, а следовательно, VAR должна была вмешаться для того, чтобы пригласить арбитра для осуществления просмотра на поле, в результате которого она должна принять решение по технически-дисциплинарным санкциям, о которых упоминается выше.

КА УАФ принял решение проинформировать лиц, ответственных за такую ошибку, о применении к ним соответствующих мер.

Полесье – Металлист 1925. Арбитр – Ярослав Козык. 81 мин.

Игрок №3 ФК «Металлист 1925», не имея ни малейшего намерения попытаться сыграть в мяч, толкнул обеими руками в спину игрока №23 ФК «Полесье», тем самым приводя к падению последнего за пределы поля.

Речь идет об умышленных действиях, совершенных руками и которые не должны были использоваться для ведения борьбы за мяч (Правило 12). Следовательно, эти действия не были необходимы и должны наказываться технической санкцией в виде назначения штрафного удара (если бы это произошло в штрафной – пенальти).

Решение арбитра правильно. По нему VAR, согласно соответствующему протоколу, также провела проверку и подтвердила его правильность.