Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

Наиболее важные цифры 14-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Днепр-1» впервые побеждает в гостях у «Шахтера», которому уступил на выезде во всех четырех предыдущих встречах.

10-й матч в УПЛ во главе днепрян проводит Юрий Максимов (+8=1-1, 15-7).

20-й мяч в украинской карьере забивает Богдан Леднев (ЧУ – 15, КУ – 4, ЕК – 1).

Евгений Волынец, прервавший на 394-й минуте свою сухую серию, пропускает 100-й мяч в чемпионатах Украины.

Марино Пушич терпит первое поражение в УПЛ уже во 2-м матче во главе «Шахтера», повторяя клубный антирекорд Владимира Салькова.

Горняки продлевают свою общую голевую серию до 41-й игры, а домашнюю – до 19.

Оранжево-черные обходятся без ничьих в родных стенах 12 матчей подряд (+10-2).

Тарас Степаненко проводит 100-й поединок в карьере в качестве капитана (ЧУ - 75, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 20, СУ - 3).

ФК Шахтер. Тарас Степаненко

50-й раз выходит на поле в рядах горняков Ефим Конопля (ЧУ - 35, КУ - 3, СК - 1, ЕК - 11).

«Динамо» берет верх над «Кривбассом» в общем 3-й раз подряд (мячи 6-1), а в гостях – 6-й (мячи 11-1).

Киевляне забивают криворожцам 24 матча кряду, а в гостях – 12.

Динамовцы обновляют личный рекорд, продлив голевую серию на чужих полях до 30 игр.

50-й матч за «бело-синих» проводит Владислав Ванат (ЧУ - 36, ЕК - 14).

«Кривбасс» терпит 90-е поражение на своем поле.

Общая безвыигрышная серия криворожцев в поединках с киевлянами достигает 11 игр (=1-10), а домашняя безголевая – 476 минут.

«Полесье» одерживает 3-ю волевую победу в элитном дивизионе, а «Металлист 1925» терпит 3-е безвольное поражение, в том числе 1-е – в гостях (в 32-й игре).

Юрий Калитвинцев проводит 50-й матч в УПЛ на тренерском посту (+15=9-26, 51-77).

Василий Грицук становится автором 50-го гола команд Калитвинцева в чемпионатах Украины, а Дмитрий Шастал забивает 10-й мяч «джокеров» житомирян.

«Рух» празднует 10-ю викторию на чужих полях.

Подопечные Виталия Пономарева устанавливают сразу три личных гостевых рекорда, одержав 3-ю подряд победу (мячи 11-5) и продлив голевую серию до 7 игр, а безничейную – до 6 (+5-1).

Обновляют львовяне и еще одно клубное достижение, реализовав 8-й пенальти кряду.

Таллес забивает 10-й мяч желто-черных в баталиях с «моряками».

«Черноморец» становится 4-м клубом после запорожского «Металлурга», «Карпат» и «Ворсклы», потерпевшим 300 поражений в чемпионатах Украины.

Завершается домашняя сухая серия одесситов – на 308-й минуте.

Роман Григорчук терпит 60-е поражение в юбилейном 200-м матче в УПЛ в качестве игрока и тренера (38 + 162).

50-й поединок на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Ярослав Вишняк (+18=15-17, 41-20).

3-й раз поражает ворота закарпатцев Вадим Милько.

«Минай» терпит 20-е поражение в элитном дивизионе под руководством Владимира Шарана.

Закарпатцы не знают побед 14 игр кряду (=6-8).

«Минай» продлевает свою общую безголевую серию до 591-й минуты, устанавливая новый личный антирекорд, а гостевую – до 321-й.

60-й матч в УПЛ в качестве капитана проводит Александр Бандура.

«Александрия» завершает безвыигрышную серию, которая составила 11 игр. Последний раз черно-желто-зеленые праздновали викторию 5 августа 2023 года – 1:0 дома с «Металлистом 1925».

Прерывают подопечные Руслана Ротаня и свою затянувшуюся безголевую серию – на 484-й минуте.

«Александрия» проводит 100-й сухой матч в украинских чемпионатах.

«Верес» продлевает безвыигрышную гостевую серию до 14 игр (=4-10), а безголевую на чужих полях – до 416 минут.

Ровенчане 50-й раз не могут поразить ворота хозяев.

70-й матч в УПЛ на посту главного тренера проводит Сергей Лавриненко (+10=25-35, 60-110).

«Заря» терпит 3-е кряду поражение в родных стенах (мячи 1-4).

Луганчане на 443-й минуте прерывают домашнюю безголевую серию, а черкасщане на 377-й – гостевую.

Геннадий Пасич становится автором первого дубля ЛНЗ в элитном дивизионе.

ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич

Сухая серия «Ворсклы» на чужих полях достигает 303-х минут.

350-й матч в чемпионатах Украины проводит Тарас Степаненко («Шахтер»), 50-й – Богдан Когут («Верес») и Виктор Корниенко («Ворскла»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Евгений Банада (ЛНЗ).

30-й мяч в УПЛ забивает Алексей Гуцуляк, 20-й – Владислав Ванат, 15-й – Богдан Леднев, 1-й – Жуан Алвина (в 4-й игре) и Анже Плюмен (в 9-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Геннадий Пасич (ЛНЗ), во 2-й – Никита Бурда («Колос»).

1-й дубль в украинских чемпионатах делает Геннадий Пасич (в 112-м матче).

10-й пенальти из 11 реализовывает Василий Грицук, 2-й из 2-х – Таллес, 2-й из 5 – Руслан Степанюк.

5-ю пенальтийскую дуэль из 10 выигрывает Богдан Когут.

10-й сухой матч в УПЛ проводит Павел Исенко.

1-ю красную карточку в карьере зарабатывают Лука Гучек (в 20-й игре), Данила Бескоровайный (в 28-й) и Александр Мельник (в 40-й).

1-й поединок в элитном дивизионе проводят арбитры Кристина Козорог из Киевской области и львовянка София Причина.

Впервые назначает пенальти рефери из Киева Александр Соловьян (в 13-м матче).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ