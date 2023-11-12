МОЗИЛЬ: «Когда ушел Эдмар, немного изменились тренировки по тактике»
Вратарь «Металлиста 1925» рассказал об изменениях в тренировочном процессе
Голкипер «Металлиста 1925» Олег Мозиль рассказал об изменениях в тренировочном процессе и положительном импульсе для команды:
– С тех пор как ушел Эдмар изменилось ли что-то в тренировочном процессе или вообще в коллективе?
– В общем, картинка сильно не изменилась. Возможно, немного изменились тренировки по тактике, стало немного больше тактики, а так, в общем, ничего больше не изменилось.
– До матча против Черноморца была серия без побед. После того как удалось завоевать три очка, определенное психологическое давление спало у команды? Или его особенно и не ощущали?
– Конечно, мы долго не побеждали и выиграть у Черноморца, у хорошего соперника – это дало положительный импульс нашей команде. Надеюсь, что мы и дальше так продолжим.
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