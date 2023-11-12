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  4. МОЗИЛЬ: «Когда ушел Эдмар, немного изменились тренировки по тактике»
Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 04:35 | Обновлено 12 ноября 2023, 05:04
81
0

МОЗИЛЬ: «Когда ушел Эдмар, немного изменились тренировки по тактике»

Вратарь «Металлиста 1925» рассказал об изменениях в тренировочном процессе

12 ноября 2023, 04:35 | Обновлено 12 ноября 2023, 05:04
81
0
МОЗИЛЬ: «Когда ушел Эдмар, немного изменились тренировки по тактике»
ФК Металлист 1925. Олег Мозиль

Голкипер «Металлиста 1925» Олег Мозиль рассказал об изменениях в тренировочном процессе и положительном импульсе для команды:

– С тех пор как ушел Эдмар изменилось ли что-то в тренировочном процессе или вообще в коллективе?

– В общем, картинка сильно не изменилась. Возможно, немного изменились тренировки по тактике, стало немного больше тактики, а так, в общем, ничего больше не изменилось.

– До матча против Черноморца была серия без побед. После того как удалось завоевать три очка, определенное психологическое давление спало у команды? Или его особенно и не ощущали?

– Конечно, мы долго не побеждали и выиграть у Черноморца, у хорошего соперника – это дало положительный импульс нашей команде. Надеюсь, что мы и дальше так продолжим.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Полесье - Металлист 1925 Олег Мозиль Эдмар
Источник ФК Металлист 1925
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