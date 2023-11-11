Реал Мадрид – Валенсия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
11 ноября проходит матч 13-го тура Ла Лиги
11 ноября проходит матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия».
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Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе команды. Украинец Роман Яремчук, который выступает на позиции форварда за «летучих мышей», начал поединок на скамейке запасных.
Ла Лига. 13-й тур. 11 ноября
Реал Мадрид – Валенсия – 4:0 (матч продолжается)
Гол: Карвахаль, 3, Винисиус Жуниор, 42, 49, Родриго, 50
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Карвахаль, 3 мин.
ГОЛ! 2:0 Вини, 42 мин.
ГОЛ! 3:0 Вини, 49 мин.
ГОЛ! 4:0 Родриго, 50 мин.
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