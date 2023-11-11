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Чемпионат Украины
Оболонь
11.11.2023 16:15 – FT 0 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 22:05 | Обновлено 11 ноября 2023, 22:06
168
0

Ворскла – Оболонь – 1:0. Пенальти решил судьбу матча. Видео голов, обзор

Смотрите обзор матча 14-го тура УПЛ

11 ноября 2023, 22:05 | Обновлено 11 ноября 2023, 22:06
168
0
Ворскла – Оболонь – 1:0. Пенальти решил судьбу матча. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ворскла – Оболонь

Сегодня, 11 ноября состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевская «Оболонь» принимала на своем поле полтавскую «Ворсклу».

Гости одержали минимальную победу, а ключевой эпизод матча случился на 67-й минуте, когда в ворота хозяев был назначен пенальти. Руслан Степанюк не промахнулся и принес полтавскому клубу три очка.

Чемпионат Украины по футболу. 14-й тур, 11 ноября

Оболонь – Ворскла – 0:1

Гол: Степанюк, 67 (пенальти).

Видеообзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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Источник Sport.ua
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