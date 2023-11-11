Сегодня, 11 ноября состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевская «Оболонь» принимала на своем поле полтавскую «Ворсклу».

Гости одержали минимальную победу, а ключевой эпизод матча случился на 67-й минуте, когда в ворота хозяев был назначен пенальти. Руслан Степанюк не промахнулся и принес полтавскому клубу три очка.

Чемпионат Украины по футболу. 14-й тур, 11 ноября

Оболонь – Ворскла – 0:1

Гол: Степанюк, 67 (пенальти).

Видеообзор матча