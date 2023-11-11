Украина. Премьер лига11 ноября 2023, 22:05 | Обновлено 11 ноября 2023, 22:06
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Ворскла – Оболонь – 1:0. Пенальти решил судьбу матча. Видео голов, обзор
Смотрите обзор матча 14-го тура УПЛ
11 ноября 2023, 22:05 | Обновлено 11 ноября 2023, 22:06
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Сегодня, 11 ноября состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевская «Оболонь» принимала на своем поле полтавскую «Ворсклу».
Гости одержали минимальную победу, а ключевой эпизод матча случился на 67-й минуте, когда в ворота хозяев был назначен пенальти. Руслан Степанюк не промахнулся и принес полтавскому клубу три очка.
Чемпионат Украины по футболу. 14-й тур, 11 ноября
Оболонь – Ворскла – 0:1
Гол: Степанюк, 67 (пенальти).
Видеообзор матча
События матча
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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