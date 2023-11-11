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  4. Как и ожидалось. Лунин – в старте Реала на матч 13-го тура против Валенсии
Испания
11 ноября 2023, 20:19 |
414
0

Как и ожидалось. Лунин – в старте Реала на матч 13-го тура против Валенсии

Поединок состоится 11 ноября в 22:00 по Киеву

11 ноября 2023, 20:19 |
414
0
Как и ожидалось. Лунин – в старте Реала на матч 13-го тура против Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

11 ноября состоится матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия».

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Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды.

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Андрей Лунин стартовые составы Реал Мадрид Валенсия Реал - Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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