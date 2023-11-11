Испания11 ноября 2023, 20:19 |
414
0
Как и ожидалось. Лунин – в старте Реала на матч 13-го тура против Валенсии
Поединок состоится 11 ноября в 22:00 по Киеву
11 ноября 2023, 20:19 |
414
0
11 ноября состоится матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 11, 2023
🆚 @valenciacf#RealMadridValencia | @UnicajaBanco pic.twitter.com/tkjzuPbQwK
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 ноября 2023, 12:25 21
Участник еврокубков застрял в зоне переходных матчей в родной УПЛ, и вновь меняет тренера…
Футбол | 11 ноября 2023, 19:05 6
11 ноября состоялись матч 12-го тура АПЛ
Футбол | 11.11.2023, 18:41
Футбол | 11.11.2023, 06:35
Футбол | 11.11.2023, 19:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
10.11.2023, 15:30 143
09.11.2023, 16:19 1
11.11.2023, 06:37 1
09.11.2023, 21:31 5
11.11.2023, 11:36 23
10.11.2023, 12:20 13
10.11.2023, 06:20 5