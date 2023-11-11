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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 13:12 | Обновлено 11 ноября 2023, 13:18
359
0

Оболонь – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Матч 14-го тура УПЛ запланирован на 13:00, но отложен из-за воздушной тревоги

11 ноября 2023, 13:12 | Обновлено 11 ноября 2023, 13:18
359
0
Оболонь – Ворскла. Стали известны стартовые составы
ФК Оболонь

Стали известны стартовые составы команды на матч 14-го тура Украинской премьер-лиги между столичной «Оболонью» и полтавской «Ворсклой».

Начало встречи было запланировано на 13:00, однако было отложено из-за воздушной тревоги.

Оболонь: Кичак – Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Фатеев, Слободян, Приймак, Мороз, Краснопер, Суханов.

Запасные: Федоривский, Рыбка, Мухаматгалеев, Тарануха, Чернов, Косовский, Черненко, Груша, Нагиев, Вовкун, Корх, Лях.

Ворскла: Исенко – Пердута, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Якубу, Крупский, Нестеренко, Челядин, Кане, Фелипе.

Запасные: Домолега, Хрипчук, Рамирес, Тиаго, Изотов, Черныш, Островский, Сердюк.

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Источник Sport.ua
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