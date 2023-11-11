Оболонь – Ворскла. Стали известны стартовые составы
Матч 14-го тура УПЛ запланирован на 13:00, но отложен из-за воздушной тревоги
Стали известны стартовые составы команды на матч 14-го тура Украинской премьер-лиги между столичной «Оболонью» и полтавской «Ворсклой».
Начало встречи было запланировано на 13:00, однако было отложено из-за воздушной тревоги.
Оболонь: Кичак – Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Фатеев, Слободян, Приймак, Мороз, Краснопер, Суханов.
Запасные: Федоривский, Рыбка, Мухаматгалеев, Тарануха, Чернов, Косовский, Черненко, Груша, Нагиев, Вовкун, Корх, Лях.
Ворскла: Исенко – Пердута, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Якубу, Крупский, Нестеренко, Челядин, Кане, Фелипе.
Запасные: Домолега, Хрипчук, Рамирес, Тиаго, Изотов, Черныш, Островский, Сердюк.
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