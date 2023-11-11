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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
11.11.2023 22:00 - : -
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 ноября 2023, 01:48 | Обновлено 11 ноября 2023, 01:58
19
0

Реал Мадрид – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 13-го тура Ла Лиги

11 ноября 2023, 01:48 | Обновлено 11 ноября 2023, 01:58
19
0
Реал Мадрид – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

11 ноября состоится матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Реал Мадрид – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Реал Мадрид Валенсия Реал - Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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