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Испания11 ноября 2023, 01:48 | Обновлено 11 ноября 2023, 01:58
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Реал Мадрид – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 13-го тура Ла Лиги
11 ноября 2023, 01:48 | Обновлено 11 ноября 2023, 01:58
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11 ноября состоится матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Реал Мадрид – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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