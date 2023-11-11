11.11.2023 15:00 - : -
Испания11 ноября 2023, 01:38 |
57
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Райо Вальекано – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 13-го тура Ла Лиги
11 ноября 2023, 01:38 |
57
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11 ноября состоится матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Райо Вальекано» и «Жирона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде.
Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Райо Вальекано – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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