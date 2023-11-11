11 ноября состоится матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Райо Вальекано» и «Жирона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде.

Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Райо Вальекано – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция