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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
11.11.2023 15:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 ноября 2023, 01:38 |
57
0

Райо Вальекано – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 13-го тура Ла Лиги

11 ноября 2023, 01:38 |
57
0
Райо Вальекано – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

11 ноября состоится матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Райо Вальекано» и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде.

Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Райо Вальекано – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Райо Вальекано Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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