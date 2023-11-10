Ярослав ВИШНЯК: «Игрой довольны фрагментально»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал победу над «Минаем» (2:0) в матче 14-го тура УПЛ:

«Мы довольны результатом в первую очередь. Игрой, пожалуй, фрагментарно. Были хорошие отрезки в нашем исполнении, были нервные. «Минай» – непростая команда, как все в УПЛ, поэтому я доволен результатом, отношением ребят к игре и фрагментарно игрой.

Во время подготовки делали особый акцент на стандартах. Это важный аспект в футболе. Мы каждый раз, как и все команды, готовимся к сопернику и отрабатываем стандартные положения. Я рад, что они сегодня сработали, я рад за Бурду, который забил дебютный гол, за Милько, который доказал, что он настоящий капитан и тоже забил свой гол».

Благодаря этой победе «Колос» поднялся на 6-е место в турнирной таблице. В активе команды из Ковалевки 20 очков в 14 матчах.