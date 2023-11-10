Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярослав ВИШНЯК: «Игрой довольны фрагментально»
Украина. Премьер лига
10 ноября 2023, 19:38 | Обновлено 10 ноября 2023, 19:39
98
0

Ярослав ВИШНЯК: «Игрой довольны фрагментально»

Главный тренер «Колоса» прокомментировал победу над «Минаем»

10 ноября 2023, 19:38 | Обновлено 10 ноября 2023, 19:39
98
0
Ярослав ВИШНЯК: «Игрой довольны фрагментально»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал победу над «Минаем» (2:0) в матче 14-го тура УПЛ:

«Мы довольны результатом в первую очередь. Игрой, пожалуй, фрагментарно. Были хорошие отрезки в нашем исполнении, были нервные. «Минай» – непростая команда, как все в УПЛ, поэтому я доволен результатом, отношением ребят к игре и фрагментарно игрой.

Во время подготовки делали особый акцент на стандартах. Это важный аспект в футболе. Мы каждый раз, как и все команды, готовимся к сопернику и отрабатываем стандартные положения. Я рад, что они сегодня сработали, я рад за Бурду, который забил дебютный гол, за Милько, который доказал, что он настоящий капитан и тоже забил свой гол».

Благодаря этой победе «Колос» поднялся на 6-е место в турнирной таблице. В активе команды из Ковалевки 20 очков в 14 матчах.

По теме:
Минай продлил печальную серию и остается единственным в УПЛ без побед
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Пока готовлю Зарю только к матчу с ЛНЗ»
Владимир ШАРАН: «Против каждой команды надо играть агрессивнее»
Ярослав Вишняк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Колос - Минай пресс-конференция Колос Ковалевка
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию
Хоккей | 09 ноября 2023, 21:31 5
Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию
Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию

Команда забросила 5 шайб

Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
Футбол | 09 ноября 2023, 19:44 8
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два

Президент «Шахтера» за последние два года потерял почти половину своего состояния

ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Таловеров забил первый гол за ЛАСК
Футбол | 09.11.2023, 20:52
ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Таловеров забил первый гол за ЛАСК
ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Таловеров забил первый гол за ЛАСК
Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье, первая победа с августа
Футбол | 10.11.2023, 16:42
Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье, первая победа с августа
Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье, первая победа с августа
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Общаюсь с Дзюбой, Луневым, иногда – с Тимощуком»
Футбол | 10.11.2023, 13:16
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Общаюсь с Дзюбой, Луневым, иногда – с Тимощуком»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Общаюсь с Дзюбой, Луневым, иногда – с Тимощуком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин»
09.11.2023, 02:30 6
Футбол
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
09.11.2023, 07:28 2
Футбол
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
08.11.2023, 16:28 19
Бокс
Холифилд или Усик? Беллью назвал величайшего крузервейта всех времен
Холифилд или Усик? Беллью назвал величайшего крузервейта всех времен
09.11.2023, 14:59 4
Бокс
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
09.11.2023, 16:28 7
Футбол
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
09.11.2023, 05:40 10
Футбол
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
08.11.2023, 21:07 1
Бокс
Усик – 3-й в рейтинге лучших боксеров от ESPN. На каком месте Фьюри?
Усик – 3-й в рейтинге лучших боксеров от ESPN. На каком месте Фьюри?
09.11.2023, 19:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем