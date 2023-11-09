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Лига конференций
09 ноября 2023, 22:23 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:49
207
0

Заря – Маккаби Тель-Авив. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги конференций

09 ноября 2023, 22:23 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:49
207
0
Заря – Маккаби Тель-Авив. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября в 22:00 в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречаются луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Заря пропустила в дебюте матча, на 7-й минуте. Деррик Лукассен забил красивый гол ударом пяткой, находясь спиной к воротам.

ВИДЕО в Telegram: Голы в матче Зари

ГОЛ! 0:1. Деррик Лукассен, 7 мин.

ГОЛ! 0:2. Дор Перец, 26 мин.

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Источник Sport.ua
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