Лига конференций09 ноября 2023, 22:23 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:49
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Заря – Маккаби Тель-Авив. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги конференций
09 ноября 2023, 22:23 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:49
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9 ноября в 22:00 в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречаются луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Заря пропустила в дебюте матча, на 7-й минуте. Деррик Лукассен забил красивый гол ударом пяткой, находясь спиной к воротам.
ВИДЕО в Telegram: Голы в матче Зари
ГОЛ! 0:1. Деррик Лукассен, 7 мин.
ГОЛ! 0:2. Дор Перец, 26 мин.
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