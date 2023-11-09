Реал продлил контракт с Вальверде на пять лет
Клаусула Федлерико Вальверде по новому контракту – миллиард евро
Испанский «Реал» продлил контракт со своим полузащитником Федерико Вальверде, сообщает Фабрицио Романо.
Новое соглашение между 25-летним уругвайцем и испанским клубом рассчитано до 2028 года. По условиям контракта сумма отступных за трансфер Вальверде составит 1 миллиард евро.
В нынешнем сезоне в составе «Реала» Федерико Вальверде сыграл 16 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
Напомним, что недавно «Реал» объявил о продлении контракта с другим полузащитником Эдуардо Камавингой.
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