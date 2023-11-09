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  4. Реал продлил контракт с Вальверде на пять лет
Испания
09 ноября 2023, 14:47 |
105
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Реал продлил контракт с Вальверде на пять лет

Клаусула Федлерико Вальверде по новому контракту – миллиард евро

09 ноября 2023, 14:47 |
105
0
Реал продлил контракт с Вальверде на пять лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Испанский «Реал» продлил контракт со своим полузащитником Федерико Вальверде, сообщает Фабрицио Романо.

Новое соглашение между 25-летним уругвайцем и испанским клубом рассчитано до 2028 года. По условиям контракта сумма отступных за трансфер Вальверде составит 1 миллиард евро.

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Федерико Вальверде сыграл 16 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Напомним, что недавно «Реал» объявил о продлении контракта с другим полузащитником Эдуардо Камавингой.

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Реал Мадрид Федерико Вальверде продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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