Реал продлил контракт с Вальверде на пять лет

Испанский «Реал» продлил контракт со своим полузащитником Федерико Вальверде, сообщает Фабрицио Романо.

Новое соглашение между 25-летним уругвайцем и испанским клубом рассчитано до 2028 года. По условиям контракта сумма отступных за трансфер Вальверде составит 1 миллиард евро.

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Федерико Вальверде сыграл 16 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Напомним, что недавно «Реал» объявил о продлении контракта с другим полузащитником Эдуардо Камавингой.