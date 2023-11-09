Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Маккаби
Поединок состоится 9 ноября в 22:00 по киевскому времени
В четверг, 9 ноября, состоится поединок 4-го тура группового турнира, в котором «Заря» примет «Маккаби» Тель-Авив. Матч состоится в Люблине на поле «Арены Люблин».
Заря – Маккаби Т.-А. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Арбитр Джон Битон из Шотландии даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В прямом эфире поединок «Заря» – «Маккаби» Тель-Авив покажет видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Заря – Маккаби Т.-А.
Опрос
Крупная победа Зари
0 голосов 0.1 %
Минимальная победа Зари
21 голос 53.85 %
Ничья
12 голосов 30.77 %
Минимальная победа Маккаби Т-А
5 голосов 12.82 %
Крупная победа Маккаби Т-А
1 голос 2.56 %
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