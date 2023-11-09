В четверг, 9 ноября, состоится поединок 4-го тура группового турнира, в котором «Заря» примет «Маккаби» Тель-Авив. Матч состоится в Люблине на поле «Арены Люблин».

Заря – Маккаби Т.-А. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Арбитр Джон Битон из Шотландии даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире поединок «Заря» – «Маккаби» Тель-Авив покажет видеосервис MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Заря – Маккаби Т.-А.