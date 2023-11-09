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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Маккаби
Лига конференций
09 ноября 2023, 11:57 |
196
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Маккаби

Поединок состоится 9 ноября в 22:00 по киевскому времени

09 ноября 2023, 11:57 |
196
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Маккаби
ФК Заря

В четверг, 9 ноября, состоится поединок 4-го тура группового турнира, в котором «Заря» примет «Маккаби» Тель-Авив. Матч состоится в Люблине на поле «Арены Люблин».

Заря – Маккаби Т.-А. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Арбитр Джон Битон из Шотландии даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире поединок «Заря» – «Маккаби» Тель-Авив покажет видеосервис MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Заря – Маккаби Т.-А.

Заря - Маккаби Тель-Авив
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Голосов 39
Спрогнозируйте исход ⚽️ матча 4-го тура 🏆 Лиги конференций между командами Заря и Маккаби Тель-Авив, который пройдет 9 ноября в 22:00 в польском Люблине

Крупная победа Зари

0 голосов 0.1 %

Минимальная победа Зари

21 голос 53.85 %

Ничья

12 голосов 30.77 %

Минимальная победа Маккаби Т-А

5 голосов 12.82 %

Крупная победа Маккаби Т-А

1 голос 2.56 %

Результаты
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Источник Sport.ua
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