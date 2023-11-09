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  4. Андрей – один из лучших, у кого 9.2? Названа оценка Лунина за матч Реала
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 00:30 |
1411
3

Андрей – один из лучших, у кого 9.2? Названа оценка Лунина за матч Реала

Мадридская команда обыграла «Брагу» со счетом 3:0 в ЛЧ

09 ноября 2023, 00:30 |
1411
3
Андрей – один из лучших, у кого 9.2? Названа оценка Лунина за матч Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал» Мадрид и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 8.3 баллов. Такой показатель Андрея является третьим лучшим среди всех игроков матча. Выше только у Винисиуса Жуниора (9.2) и Родриго (9.0).

За матч Лунин отбил пенальти, а также сделал еще 3 сейва.

Оценки WhoScored за матч Реал – Брага – 3:0

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Андрей Лунин WhoScored Реал Мадрид Брага Лига чемпионов лучший игрок Винисиус Жуниор Родриго Гоес
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Roman serhi
Там сейв еще в конце был огонь 🔥🔥🔥
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0
Александр Марков
Срочно место Бущана Лунина в сборную вызвать 
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0
john
Може, але не дають розкритись, Анчелос трохи олдфешн
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0
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