Андрей – один из лучших, у кого 9.2? Названа оценка Лунина за матч Реала

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал» Мадрид и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 8.3 баллов. Такой показатель Андрея является третьим лучшим среди всех игроков матча. Выше только у Винисиуса Жуниора (9.2) и Родриго (9.0).

За матч Лунин отбил пенальти, а также сделал еще 3 сейва.

Оценки WhoScored за матч Реал – Брага – 3:0