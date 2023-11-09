Андрей – один из лучших, у кого 9.2? Названа оценка Лунина за матч Реала
Мадридская команда обыграла «Брагу» со счетом 3:0 в ЛЧ
8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал» Мадрид и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».
Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 8.3 баллов. Такой показатель Андрея является третьим лучшим среди всех игроков матча. Выше только у Винисиуса Жуниора (9.2) и Родриго (9.0).
За матч Лунин отбил пенальти, а также сделал еще 3 сейва.
Оценки WhoScored за матч Реал – Брага – 3:0
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