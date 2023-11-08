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Лига конференций
08 ноября 2023, 15:50 |
233
0

Стало известно, кто рассудит матч Заря – Маккаби

Главным арбитром назначен шотландец Джон Битон

08 ноября 2023, 15:50 |
233
0
Стало известно, кто рассудит матч Заря – Маккаби
ФК Заря. Джон Битон

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 4-го тура Лиги конференций между луганской «Зарей» и «Маккаби» Тель-Авив.

Главным арбитром матча стал шотландец Джон Битон. Ассистентами назначены его соотечественники Дэниель Макфарлейн и Дуглас Поттер. 4-й судья Мэтью Макдермид также является шотландцем. Наблюдатель матча – азербайджанец Асим Худяев.

Напомним, встреча «Заря» – «Маккаби» состоится в четверг, 9-го ноября на стадионе «Арена Люблин» и начнется в 22:00 по киевскому времени. Сейчас луганчане занимают 2-е место в своей группе, набрав 4 очка в 2 матчах.

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Джон Битон Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций судейские назначения
Источник ФК Заря Луганск
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