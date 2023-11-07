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Лига чемпионов
07 ноября 2023, 20:01 | Обновлено 07 ноября 2023, 20:22
369
0

Шахтер – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

07 ноября 2023, 20:01 | Обновлено 07 ноября 2023, 20:22
369
0
Шахтер – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

Во вторник, 7 ноября, проходит поединок 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» принимает «Барселону».

Команды играют в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Начало встречи – в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После трех туров у сине-гранатовых стопроцентный результат – 9 очков. «Порту» имеет 6 баллов.

У «Шахтера» – одна победа и два поражения (3 очка), горняки занимают третье место в группе H, опережая «Антверпен» (0 пунктов).

Шахтер – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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