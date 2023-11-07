Шахтер – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
Во вторник, 7 ноября, проходит поединок 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» принимает «Барселону».
Команды играют в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Начало встречи – в 19:45 по Киеву.
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После трех туров у сине-гранатовых стопроцентный результат – 9 очков. «Порту» имеет 6 баллов.
У «Шахтера» – одна победа и два поражения (3 очка), горняки занимают третье место в группе H, опережая «Антверпен» (0 пунктов).
Шахтер – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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