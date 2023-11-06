Испания06 ноября 2023, 07:45 |
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Сельта интересуется полузащитником Шахтера
Педриньо может перейти в Ла Лигу
06 ноября 2023, 07:45 |
887
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Испанская «Сельта» интересуется трансфером полузащитника Педриньо, который принадлежит украинскому «Шахтеру».
Галисийский клуб планирует приобрести 25-летнего бразильца в зимнее трансферное окно. С лета 2022 года Педриньо на правах аренды выступает за бразильский «Атлетико Минейро».
В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии в составе «Атлетико Минейро» Педриньо сыграл 13 матчей, в которых сделал две результативные передачи.
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