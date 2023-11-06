Сельта интересуется полузащитником Шахтера

Испанская «Сельта» интересуется трансфером полузащитника Педриньо, который принадлежит украинскому «Шахтеру».

Галисийский клуб планирует приобрести 25-летнего бразильца в зимнее трансферное окно. С лета 2022 года Педриньо на правах аренды выступает за бразильский «Атлетико Минейро».

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии в составе «Атлетико Минейро» Педриньо сыграл 13 матчей, в которых сделал две результативные передачи.