Источник: женщина возглавит мужскую сборную Украины U-19
Ия Андрущак будет тренировать команду до конца года
Завтра новым тренер мужской сборной Украины по футболу U-19 будет объявлена Ия Андрущак, сообщает Telegram-канал болельщиков «Ворсклы».
На должности она заменит Олега Кузнецова, который в октябре занял с командой 2-е место на турнире Seoul Cup.
Специалистка будет работать с юношами как минимум до конца 2023 года. В ноябре команду ждут 3 матча первого этапа квалификации к чемпионату Европы 2024 года. Сначала 15 и 18 ноября номинально дома украинцы будут играть против сверстниц из Мальты и Косово, а уже 21 ноября коллектив ожидает выезд на игру против Словакии U-19.
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