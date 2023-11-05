Источник: женщина возглавит мужскую сборную Украины U-19

Завтра новым тренер мужской сборной Украины по футболу U-19 будет объявлена Ия Андрущак, сообщает Telegram-канал болельщиков «Ворсклы».

На должности она заменит Олега Кузнецова, который в октябре занял с командой 2-е место на турнире Seoul Cup.

Специалистка будет работать с юношами как минимум до конца 2023 года. В ноябре команду ждут 3 матча первого этапа квалификации к чемпионату Европы 2024 года. Сначала 15 и 18 ноября номинально дома украинцы будут играть против сверстниц из Мальты и Косово, а уже 21 ноября коллектив ожидает выезд на игру против Словакии U-19.