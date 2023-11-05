Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: женщина возглавит мужскую сборную Украины U-19
Молодежные турниры
05 ноября 2023, 17:47 | Обновлено 05 ноября 2023, 18:01
866
1

Источник: женщина возглавит мужскую сборную Украины U-19

Ия Андрущак будет тренировать команду до конца года

05 ноября 2023, 17:47 | Обновлено 05 ноября 2023, 18:01
866
1
Источник: женщина возглавит мужскую сборную Украины U-19
ЖФУ. Ия Андрущак

Завтра новым тренер мужской сборной Украины по футболу U-19 будет объявлена Ия Андрущак, сообщает Telegram-канал болельщиков «Ворсклы».

На должности она заменит Олега Кузнецова, который в октябре занял с командой 2-е место на турнире Seoul Cup.

Специалистка будет работать с юношами как минимум до конца 2023 года. В ноябре команду ждут 3 матча первого этапа квалификации к чемпионату Европы 2024 года. Сначала 15 и 18 ноября номинально дома украинцы будут играть против сверстниц из Мальты и Косово, а уже 21 ноября коллектив ожидает выезд на игру против Словакии U-19.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Святослав СИРОТА: «Не понимаю радости людей по поводу отставки Луческу»
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
сборная Украины по футболу U-19 назначение тренера сборная Мальты по футболу U-19 сборная Словакии по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19 Украина - Мальта Украина - Косово Словакия - Украина
Источник Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?
Футбол | 04 ноября 2023, 23:59 4
ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?
ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?

4 ноября 4 футболиста из Украины забили в 3 разных европейских чемпионатах

2 сейва. Названа оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии против Шавеша
Футбол | 04 ноября 2023, 20:28 0
2 сейва. Названа оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии против Шавеша
2 сейва. Названа оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии против Шавеша

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов»

Первая лига. Карпаты впервые проиграли, ничья Ингульца
Футбол | 05.11.2023, 15:53
Первая лига. Карпаты впервые проиграли, ничья Ингульца
Первая лига. Карпаты впервые проиграли, ничья Ингульца
Первый гол в сезоне. Миколенко получил наивысшую оценку за матч
Футбол | 04.11.2023, 19:10
Первый гол в сезоне. Миколенко получил наивысшую оценку за матч
Первый гол в сезоне. Миколенко получил наивысшую оценку за матч
В FM2024 только 5 вундеркиндов из Украины. С форвардами – полная печаль
Футбол | 05.11.2023, 09:57
В FM2024 только 5 вундеркиндов из Украины. С форвардами – полная печаль
В FM2024 только 5 вундеркиндов из Украины. С форвардами – полная печаль
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kluchka_vova
а Олєжка очолить Д.К?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
03.11.2023, 19:15 154
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
04.11.2023, 09:45 21
Футбол
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
04.11.2023, 17:14 1
Футбол
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
04.11.2023, 19:55 5
Футбол
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
04.11.2023, 17:16 15
Футбол
Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
04.11.2023, 15:59 2
Бокс
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
03.11.2023, 17:59
Бокс
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
04.11.2023, 16:56 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем