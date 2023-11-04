Украина. Премьер лига04 ноября 2023, 22:45 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – ЛНЗ
В Ровно состоится матч 13 тура украинской Премьер-лиги
04 ноября 2023, 22:45 |
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В воскресенье, 5 ноября, состоится матч 13 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский «Верес» и луганская «Заря».
Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-канале «Вереса».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Заря».
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