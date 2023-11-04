Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – ЛНЗ
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 22:45 |
65
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – ЛНЗ

В Ровно состоится матч 13 тура украинской Премьер-лиги

04 ноября 2023, 22:45 |
65
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – ЛНЗ
НК Верес

В воскресенье, 5 ноября, состоится матч 13 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский «Верес» и луганская «Заря».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-канале «Вереса».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Заря».

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Второй месяц подряд. Георгий Судаков – лучший игрок октября в Шахтере
Верес – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Зидан-стайл. Шевченко из Первой лиги ударил арбитра головой в грудь
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Заря где смотреть
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Футбол | 03 ноября 2023, 22:35 66
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября

Александр Шовковский был многолетним кипером «Динамо», а затем ассистентом

ВИДЕО. Криштиану Роналду оформил 250-й ассист в карьере
Футбол | 04 ноября 2023, 21:49 0
ВИДЕО. Криштиану Роналду оформил 250-й ассист в карьере
ВИДЕО. Криштиану Роналду оформил 250-й ассист в карьере

Португалец отдал передачу в матче против «Аль-Халиджа»

Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Теннис | 04.11.2023, 06:00
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Другие виды | 04.11.2023, 07:36
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Фирменный почерк Вишняка. Колос спасся в гостевой игре против ЛНЗ
Футбол | 04.11.2023, 17:46
Фирменный почерк Вишняка. Колос спасся в гостевой игре против ЛНЗ
Фирменный почерк Вишняка. Колос спасся в гостевой игре против ЛНЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
03.11.2023, 17:59
Бокс
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
03.11.2023, 06:15 6
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 46
Футбол
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
03.11.2023, 10:16 8
Футбол
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
02.11.2023, 17:21 4
Футбол
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
03.11.2023, 03:25
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
04.11.2023, 09:45 21
Футбол
Матч WTA FInals Соболенко – Рыбакина прерван. Елена будет подавать на сет
Матч WTA FInals Соболенко – Рыбакина прерван. Елена будет подавать на сет
03.11.2023, 07:10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем