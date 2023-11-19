Другие новости19 ноября 2023, 20:49 | Обновлено 19 ноября 2023, 20:55
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Украинские арбитры назначены на матч отбора Евро-2025 U-21
Денис Шурман будет обслуживать встречу между Турцией U-21 и Норвегией U-21
19 ноября 2023, 20:49 | Обновлено 19 ноября 2023, 20:55
208
0
Украинская судейская бригада будет работать на поединке отборочного турнира Евро-2025 U-21.
В матче группы 10 встретятся Турция и Норвегия, игра состоится 21 ноября.
Главным арбитром выступит Денис Шурман. На линиях ему помогут Валентин Куцев и Александр Корнийко.
Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Александр Каленов.
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