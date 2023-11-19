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19 ноября 2023, 20:49 | Обновлено 19 ноября 2023, 20:55
208
0

Украинские арбитры назначены на матч отбора Евро-2025 U-21

Денис Шурман будет обслуживать встречу между Турцией U-21 и Норвегией U-21

19 ноября 2023, 20:49 | Обновлено 19 ноября 2023, 20:55
208
0
Украинские арбитры назначены на матч отбора Евро-2025 U-21

Украинская судейская бригада будет работать на поединке отборочного турнира Евро-2025 U-21.

В матче группы 10 встретятся Турция и Норвегия, игра состоится 21 ноября.

Главным арбитром выступит Денис Шурман. На линиях ему помогут Валентин Куцев и Александр Корнийко.

Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Александр Каленов.

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судейские назначения Денис Шурман
Источник Sport.ua
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