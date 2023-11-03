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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 18:19 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:30
778
0

Динамо Киев – Шахтер Донецк. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 13-го тура УПЛ

03 ноября 2023, 18:19 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:30
778
0
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев. Стадион имени Валерия Лобановского

3 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

УПЛ 2023/24. 13-й тур. 3 ноября

Динамо Киев – Шахтер Донецк – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Зубков, 53

ГОЛ! 1:0 Зубков, 53 мин.

❗️ Видео гола

(новость обновляется)

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Источник Sport.ua
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