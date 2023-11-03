Украина. Премьер лига03 ноября 2023, 18:19 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:30
778
0
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 13-го тура УПЛ
03 ноября 2023, 18:19 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:30
778
0
3 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.
УПЛ 2023/24. 13-й тур. 3 ноября
Динамо Киев – Шахтер Донецк – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Зубков, 53
ГОЛ! 1:0 Зубков, 53 мин.
(новость обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 ноября 2023, 03:25 0
В полуфиналах сыграют: Румыния – Венгрия, Казахстан – Азербайджан
Теннис | 03 ноября 2023, 16:33 5
Белинда Бенчич объявила, что ждет ребенка от своего тренера по физподготовке
Футбол | 02.11.2023, 18:39
Теннис | 03.11.2023, 09:05
Футбол | 03.11.2023, 17:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.11.2023, 14:25 27
03.11.2023, 05:25 3
02.11.2023, 01:46 1
02.11.2023, 15:38 4
02.11.2023, 08:40 9
01.11.2023, 22:36 32
01.11.2023, 16:57 8
02.11.2023, 06:05 2