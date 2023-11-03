Динамо Киев – Шахтер Донецк. Видео голов и обзор матча (обновляется)

3 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк.

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Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.