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Украина. Первая лига
02 ноября 2023, 18:40 | Обновлено 02 ноября 2023, 18:42
1786
0

В Подолье ожидаются большие кадровые изменения

В клубе недовольны текущими результатами команды

02 ноября 2023, 18:40 | Обновлено 02 ноября 2023, 18:42
1786
0
В Подолье ожидаются большие кадровые изменения
ФК Подолье

После 14 туров футболисты «Подолья» занимают восьмое место в группе «А» Первой лиги, набрав 13 очков.

– Конечно, такой результат не может устроить клубное руководство, тренерский состав и многочисленных болельщиков, - сказал в комментарии Sport.ua руководитель хмельницкой команды Виталий Костышин. – Приходится констатировать, что годичная пауза в выступлениях под эгидой ПФЛ не пошла «Подолью» на пользу. Произошел сбой в системе подготовки доморощенных футболистов.

Перед началом текущего сезона решили сделать ставку на опытных исполнителей, но далеко не все оправдали надежды. По большому счету, не имею претензий только к Дмитрию Непогодову, Сергею Симинину, Евгению Задое. Первую часть сезона доиграем уже теми игроками, которые есть в моем распоряжении, однако во время зимнего перерыва состав будет изменен процентов на сорок.

В 15-м туре Первой лиги «Подолье» 4 ноября будет принимать «Хуст».

27 октября в Хмельницком местное «Подолье» минимально уступило «Агробизнесу».

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Подолье Хмельницкий Первая лига Украины Виталий Костышин инсайд
Источник Sport.ua
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