В Подолье ожидаются большие кадровые изменения
В клубе недовольны текущими результатами команды
После 14 туров футболисты «Подолья» занимают восьмое место в группе «А» Первой лиги, набрав 13 очков.
– Конечно, такой результат не может устроить клубное руководство, тренерский состав и многочисленных болельщиков, - сказал в комментарии Sport.ua руководитель хмельницкой команды Виталий Костышин. – Приходится констатировать, что годичная пауза в выступлениях под эгидой ПФЛ не пошла «Подолью» на пользу. Произошел сбой в системе подготовки доморощенных футболистов.
Перед началом текущего сезона решили сделать ставку на опытных исполнителей, но далеко не все оправдали надежды. По большому счету, не имею претензий только к Дмитрию Непогодову, Сергею Симинину, Евгению Задое. Первую часть сезона доиграем уже теми игроками, которые есть в моем распоряжении, однако во время зимнего перерыва состав будет изменен процентов на сорок.
В 15-м туре Первой лиги «Подолье» 4 ноября будет принимать «Хуст».
27 октября в Хмельницком местное «Подолье» минимально уступило «Агробизнесу».
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