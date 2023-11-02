В Подолье ожидаются большие кадровые изменения

После 14 туров футболисты «Подолья» занимают восьмое место в группе «А» Первой лиги, набрав 13 очков.

– Конечно, такой результат не может устроить клубное руководство, тренерский состав и многочисленных болельщиков, - сказал в комментарии Sport.ua руководитель хмельницкой команды Виталий Костышин. – Приходится констатировать, что годичная пауза в выступлениях под эгидой ПФЛ не пошла «Подолью» на пользу. Произошел сбой в системе подготовки доморощенных футболистов.

Перед началом текущего сезона решили сделать ставку на опытных исполнителей, но далеко не все оправдали надежды. По большому счету, не имею претензий только к Дмитрию Непогодову, Сергею Симинину, Евгению Задое. Первую часть сезона доиграем уже теми игроками, которые есть в моем распоряжении, однако во время зимнего перерыва состав будет изменен процентов на сорок.

В 15-м туре Первой лиги «Подолье» 4 ноября будет принимать «Хуст».

27 октября в Хмельницком местное «Подолье» минимально уступило «Агробизнесу».