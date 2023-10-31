Винисиус Жуниор продлил контракт с мадридским Реалом
Новое соглашение бразильца будет действовать до 2027 года
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор официально продлил контракт с клубом.
Новое соглашение будет действовать до лета 2027 года. Для всех желающих приобрести 23-летнюю звезду в договоре прописана сумма отступных – 1 миллиард евро, хотя портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость лишь в 150 миллионов.
В этом сезоне Винисиус Жуниор провел 10 матчей за «Реал» Мадрид, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Вчера он на церемонии вручения «Золотого мяча» занял 6-е место в рейтинге лучших игроков 2023 года, а также получил премию Сократеса за борьбу с расизмом.
🤩🇧🇷 #ViniJr2027 🇧🇷🤩 pic.twitter.com/eomMNcwRYS— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 31, 2023
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