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Испания
31 октября 2023, 16:01 | Обновлено 31 октября 2023, 16:05
349
0

Винисиус Жуниор продлил контракт с мадридским Реалом

Новое соглашение бразильца будет действовать до 2027 года

31 октября 2023, 16:01 | Обновлено 31 октября 2023, 16:05
349
0
Винисиус Жуниор продлил контракт с мадридским Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор официально продлил контракт с клубом.

Новое соглашение будет действовать до лета 2027 года. Для всех желающих приобрести 23-летнюю звезду в договоре прописана сумма отступных – 1 миллиард евро, хотя портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость лишь в 150 миллионов.

В этом сезоне Винисиус Жуниор провел 10 матчей за «Реал» Мадрид, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Вчера он на церемонии вручения «Золотого мяча» занял 6-е место в рейтинге лучших игроков 2023 года, а также получил премию Сократеса за борьбу с расизмом.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Реал Мадрид
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