Винисиус Жуниор продлил контракт с мадридским Реалом

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор официально продлил контракт с клубом.

Новое соглашение будет действовать до лета 2027 года. Для всех желающих приобрести 23-летнюю звезду в договоре прописана сумма отступных – 1 миллиард евро, хотя портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость лишь в 150 миллионов.

В этом сезоне Винисиус Жуниор провел 10 матчей за «Реал» Мадрид, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Вчера он на церемонии вручения «Золотого мяча» занял 6-е место в рейтинге лучших игроков 2023 года, а также получил премию Сократеса за борьбу с расизмом.