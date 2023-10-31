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  4. Юрий ЯРОШЕНКО: «Нива ставит задачу попасть в первую шестерку»
Украина. Вторая лига
31 октября 2023, 15:39 |
149
0

Юрий ЯРОШЕНКО: «Нива ставит задачу попасть в первую шестерку»

Главный тренер винницкой «Нивы» поделился своими впечатлениями о ходе соперничества в турнире

31 октября 2023, 15:39 |
149
0
Юрий ЯРОШЕНКО: «Нива ставит задачу попасть в первую шестерку»
ФК Нива Винница. Юрий Ярошенко

Первая часть сезона во Второй лиге вышла на финишную прямую. В беседе с корреспондентом Sport.ua главный тренер винницкой «Нивы» Юрий Ярошенко поделился своими впечатлениями о ходе соперничества в турнире:

– Считаю, что уровень Второй лиги в этом сезоне стал выше. Это можно объяснить тем, что Вторую лигу пополнили довольно квалифицированные новички. Достаточно сказать, что лучшие среди них – «ЮКСА» и «Дружба» постоянно находятся на виду.

– И все же, бросается в глаза, что разрыв в очках между ведущей группой и даже середняками довольно ощутимый, а некоторые поединки вообще завершались с разгромными счетами.

– Это можно было предвидеть. Ведь второлиговое первенство – своеобразный плацдарм для проверки сил. У нескольких команд – амбициозные планы с повышением в классе, у других цель – обкатка молодежи. Это в первую очередь касается резервистов перволиговых клубов, которые представлены в турнире.

– На ваш взгляд, кто будет претендовать на повышение в классе?

– Как по мне, лучшие шансы у ФК «ЮКСА», «Звягеля» и «Дружбы». Именно в соперничестве между ними и определится обладатель прямой путевки и две команды, которые примут участие в переходных матчах с аутсайдерами Первого дивизиона.

– Кто из игроков Второй лиги мог бы попробовать свои силы в более именитых командах?

– В «Звягеле» мне запомнились Денис Ндукве и Максим Андрущенко, в ФК «ЮКСА» – бразилец Матеус и Матвей Харченко, а в «Дружбе» – Андрей Сторчоус, Максим Головко. Убежден, что и капитан «Нивы» Артур Загорулько не затерялся бы в командах более высокого ранга.

– Кстати, раз уж речь зашла о «Ниве», то почему ее выступление напоминает катание на качелях.

– Как говорится, свои очки мы уже научились набирать. Теперь надо это делать и в матчах с соперниками, которые выше нас в турнирной таблице. Следует отметить, что у «Нивы» в начале сезона были проблемы с составом, но ребята постепенно прибавляют. Кстати, перед нами поставлена задача – финишировать в первой шестерке и создать боеспособный коллектив, которому было бы по силам в следующем сезоне вернуться в Первый дивизион. Радует, что клубное руководство прилагает усилия для совершенствования инфраструктуры «Нивы», что позволит более качественно проводить тренировочный процесс.

– Тогда напоследок, что скажете об уровне арбитража во Втором дивизионе?

– Здесь еще непочатый край работы.

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Юрий Ярошенко Нива Винница Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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