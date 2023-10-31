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  4. Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско Украины на ЧМ, Шахтер – в полуфинале Кубка
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31 октября 2023, 06:35 |
595
0

Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско Украины на ЧМ, Шахтер – в полуфинале Кубка

Главные новости за 30 октября на Sport.ua

31 октября 2023, 06:35 |
595
0
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско Украины на ЧМ, Шахтер – в полуфинале Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 30 октября. –

1А. Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
В парижском театре Шатле назван победитель опроса

1Б. Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
Вручение самой престижной награды состоялрсь в Париже 30 октября

2. Yashin Trophy. Вручен приз лучшему вратарю 2023 года
Аргентинец Эмилиано Мартинес получил награду в Париже

3. Kopa Trophy. В Париже назван лучший молодой игрок 2023 года
Джуд Беллингем получил награду во время церемонии вручении Золотого мяча

4А. Айтана Бонмати – обладательница женского Золотого мяча
Для нее это первый ЗМ в карьере

4Б. Эрлинг Холанд – обладатель трофея имени Герда Мюллера
Форвард «Манчестер Сити» завоевал награду лучшему бомбардиру

4В. Второй год подряд. Ман Сити – лучший клуб года по версии France Football
Награду выиграли действующие победители ЛЧ

4Г. Винисиус Жуниор – обладатель Сократес трофи-2023
Вингер «Реала» стал вторым в истории обладателем этой награды

5А. Суперкамбек с 2:5 и баранка! Свентек закрыла Вондроушову на WTA Finals
Ига выиграла у Маркеты в двух сетах в 1-м туре группы «Четумаль»

5Б. 6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
Коко уверенно стартовала на Итоговом турнире

6. Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
Марино Пушич одержал первую победу во главе донецкого коллектива

7. Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
На чемпионате мира 2023 по мини-футболу в ОАЭ завершился групповой раунд

8. ОФИЦИАЛЬНО. Аякс назначил нового главного тренера
Джон ван‘т Схип попытается вывести команду из кризиса

9. Испанский журналист: «Трансфер Цыганкова в Барселону? Абсолютная неправда»
Санти Овалье не верит в переход украинца

10А. Кривбасс снова выиграл, Динамо снова не победило, Полесье держит темп
Самые интересные события 12-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10Б. Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
Пока позициям рекордсмена ничего не угрожает…

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Источник Sport.ua
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