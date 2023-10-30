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30 октября 2023, 22:59 | Обновлено 30 октября 2023, 23:04
481
0

Мартинеса освистали французские болельщики

Аргентинского вратаря освистали по прибытии на Золотой мяч

30 октября 2023, 22:59 | Обновлено 30 октября 2023, 23:04
481
0
Мартинеса освистали французские болельщики
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Вратаря англйиской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса освистали французские болельщики по прибытии на церемонию награждения премией Золотой Мяч 2023.

Мартинес был основным вратарем сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 в Катаре. Тогда аргентинцы выиграли чемпионский титул, обыграв в финальном матче команду Франции. В серии послематчевых пенальти Мартинес отразил удар Кингсли Комана.

Напомним, что Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарем 2023 года и занял 15-е место в рейтинге номинантов на Золотой мяч 2023.

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Эмилиано Мартинес Золотой мяч болельщики
Источник TNT Sports
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