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30 октября 2023, 22:00 | Обновлено 30 октября 2023, 23:19
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Kopa Trophy. В Париже назван лучший молодой игрок 2023 года

Джуд Беллингем получил награду во время церемонии вручении Золотого мяча

30 октября 2023, 22:00 | Обновлено 30 октября 2023, 23:19
2570
0
Kopa Trophy. В Париже назван лучший молодой игрок 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Организаторы из France Football проводят вручение наград конкурса Золотой мяч (Ballon d'Or).

Футбольные звезды встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 30 октября.

Английский хавбек «Реала» Джуд Беллингем получил награду Kopa Trophy лучшему молодому игроку 2023 года.

Шорт-лист из 10 номинантов на приз лучшему молодому игроку до 21 года:

  • Джуд Беллингем (Англия, Боруссия Дортмунд / Реал Мадрид)
  • Алехандро Бальде (Испания, Барселона)
  • Эдуардо Камавинга (Франция, Реал Мадрид)
  • Гави (Испания, Барселона)
  • Расмус Хойлунд (Дания, Аталанта / Манчестер Юнайтед)
  • Джамал Мусиала (Германия, Бавария)
  • Педри (Испания, Барселона)
  • Антониу Силва (Португалия, Бенфика)
  • Хави Симонс (Нидерланды, ПСВ / РБ Лейпциг)
  • Элье Ваи (Франция, Монпелье / Ланс)
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Kopa Trophy лучший игрок Золотой мяч лучший молодой игрок Джуд Беллингем Реал Мадрид
Источник Sport.ua
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