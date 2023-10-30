Kopa Trophy. В Париже назван лучший молодой игрок 2023 года

Организаторы из France Football проводят вручение наград конкурса Золотой мяч (Ballon d'Or).

Футбольные звезды встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 30 октября.

Английский хавбек «Реала» Джуд Беллингем получил награду Kopa Trophy лучшему молодому игроку 2023 года.

Шорт-лист из 10 номинантов на приз лучшему молодому игроку до 21 года: