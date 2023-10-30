Другие новости30 октября 2023, 22:00 | Обновлено 30 октября 2023, 23:19
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Kopa Trophy. В Париже назван лучший молодой игрок 2023 года
Джуд Беллингем получил награду во время церемонии вручении Золотого мяча
30 октября 2023, 22:00 | Обновлено 30 октября 2023, 23:19
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Организаторы из France Football проводят вручение наград конкурса Золотой мяч (Ballon d'Or).
Футбольные звезды встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 30 октября.
Английский хавбек «Реала» Джуд Беллингем получил награду Kopa Trophy лучшему молодому игроку 2023 года.
Шорт-лист из 10 номинантов на приз лучшему молодому игроку до 21 года:
- Джуд Беллингем (Англия, Боруссия Дортмунд / Реал Мадрид)
- Алехандро Бальде (Испания, Барселона)
- Эдуардо Камавинга (Франция, Реал Мадрид)
- Гави (Испания, Барселона)
- Расмус Хойлунд (Дания, Аталанта / Манчестер Юнайтед)
- Джамал Мусиала (Германия, Бавария)
- Педри (Испания, Барселона)
- Антониу Силва (Португалия, Бенфика)
- Хави Симонс (Нидерланды, ПСВ / РБ Лейпциг)
- Элье Ваи (Франция, Монпелье / Ланс)
JUDE BELLINGHAM IS THE 2023 KOPA TROPHY! #TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/JuEvgY1WAO— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
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