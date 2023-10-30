Женская сборная Украины U-19 вышла в Лигу А отбора к Евро-2024

Женская сборная Украины U-19 в матче 3-го тура отбора к чемпионату Европы 2024 года победила Северную Македонию (2:1), чем обеспечила себе первое место в 4-й группе Лиги В.

Ранее подопечные Натальи Игнатович разгромили Армению (6:0) и Люксембург (6:0). Для того, чтобы занять первое место в группе, «сине-желтым» достаточно было ничьей с Северной Македонией.

Балканки открыли счет уже на 5-й минуте, однако еще в первом тайме украинки вышли вперед. Сперва Радионова реализовала пенальти, а затем отличилась Сербук. Во втором тайме команды не забивали, поэтому имеем победу «сине-желтых» со счетом 2:1.

Весной 2024 года Украина будет выступать в Лиге А. Жеребьевка второго раунда отбора состоится в декабре.

Евро-2024 (WU-19). Первый раунд отбора. Лига В

Группа 4

30.10.2023

Северная Македония (WU-19) – Украина (WU-19) – 1:2 (1:2)

Голы: Села, 5 – Радионова, 17 (пен.), Сербук, 28.