29.10.2023 17:00 – FT 1 : 3
Бельгия29 октября 2023, 20:50 | Обновлено 29 октября 2023, 21:03
81
1
Вестерло проиграл в Бельгии команде Сент-Жилуаз. Сидорчук провел весь матч
29 октября состоялся поединок 12-го тура чемпионат Бельгии
29 октября 2023, 20:50 | Обновлено 29 октября 2023, 21:03
81
1
29 октября состоялся поединок 12-го тура чемпионат Бельгии.
«Вестерло» дома проиграл команде «Юнион Сент-Жилуаз» со счетом 1:3.
Украинский хавбек Сергей Сидорчук провел на поле весь матч.
«Вестерло» занимает последнее 16-е место, имея в активе всего 7 очков.
Чемпионат Бельгии. 12-й тур, 29 октября
Вестерло – Юнион Сент-Жилуаз – 1:3
Голы: Дачи, 11 – Лапуссен, 33, Экерт, 56, Амура, 88
Турнирная таблица
Фотогалерея: Сергей Сидорчук
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