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Чемпионат Бельгии
Вестерло
29.10.2023 17:00 – FT 1 : 3
Юнион Сент-Жилуаз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
29 октября 2023, 20:50 | Обновлено 29 октября 2023, 21:03
81
1

Вестерло проиграл в Бельгии команде Сент-Жилуаз. Сидорчук провел весь матч

29 октября состоялся поединок 12-го тура чемпионат Бельгии

29 октября 2023, 20:50 | Обновлено 29 октября 2023, 21:03
81
1
Вестерло проиграл в Бельгии команде Сент-Жилуаз. Сидорчук провел весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук (слева)

29 октября состоялся поединок 12-го тура чемпионат Бельгии.

«Вестерло» дома проиграл команде «Юнион Сент-Жилуаз» со счетом 1:3.

Украинский хавбек Сергей Сидорчук провел на поле весь матч.

«Вестерло» занимает последнее 16-е место, имея в активе всего 7 очков.

Чемпионат Бельгии. 12-й тур, 29 октября

Вестерло – Юнион Сент-Жилуаз – 1:3

Голы: Дачи, 11 – Лапуссен, 33, Экерт, 56, Амура, 88

Турнирная таблица

Фотогалерея: Сергей Сидорчук

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чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Юнион Сент-Жилуаз Сергей Сидорчук
Источник Sport.ua
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avk2307
Коли три нічиї були у Вестерлоо жодного допису у спорт.юа. Як тільки поразка, то відразу.
Патріоти...
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