Англия27 октября 2023, 21:22 | Обновлено 27 октября 2023, 21:26
197
0
Челси – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 октября в 14:30 по Киеву матч чемпионата Англии
27 октября 2023, 21:22 | Обновлено 27 октября 2023, 21:26
197
0
В субботу, 28 октября, в 10-м туре Английской Премьер-лиги отношения в Лондоне выяснят «Чеоси» и «Брентфорд».
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.
Челси – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В таблице АПЛ «Челси», цвета которого защищает украинский полузащитник Михаил Мудрик, занимает 10-е место с 12 очками. «Брентфорд» идет на 14-й позиции, имея 10 пунктов.
Челси – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 октября 2023, 20:47 0
На продлении ареста настаивала сторона обвинения
Теннис | 27 октября 2023, 08:30 0
Соревнования пройдут в Чжухае с 24 по 29 октября
Футбол | 27.10.2023, 15:24
Бокс | 27.10.2023, 19:20
Бокс | 26.10.2023, 22:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.10.2023, 14:23 15
25.10.2023, 21:41 154
26.10.2023, 18:59 4
27.10.2023, 10:07 1
26.10.2023, 00:15 13
27.10.2023, 11:45
26.10.2023, 18:43 9
25.10.2023, 21:50 8