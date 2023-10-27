Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Челси
28.10.2023 14:30 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 октября 2023, 21:22 | Обновлено 27 октября 2023, 21:26
197
0

Челси – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 октября в 14:30 по Киеву матч чемпионата Англии

27 октября 2023, 21:22 | Обновлено 27 октября 2023, 21:26
197
0
Челси – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (в центре)

В субботу, 28 октября, в 10-м туре Английской Премьер-лиги отношения в Лондоне выяснят «Чеоси» и «Брентфорд».

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.

Челси – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В таблице АПЛ «Челси», цвета которого защищает украинский полузащитник Михаил Мудрик, занимает 10-е место с 12 очками. «Брентфорд» идет на 14-й позиции, имея 10 пунктов.

Челси – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
76-летний Рой Ходжсон отметил знаковый юбилей во главе клубов Англии
Тутеров впервые за 2 месяца сыграл в Англии. Сандерленд U-21 уступил шпорам
Почеттино поддержал фанатов. Но поможет ли это Челси?
смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси - Брентфорд Челси Брентфорд Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суд продлил арест Игорю Коломойскому еще на месяц
Футбол | 27 октября 2023, 20:47 0
Суд продлил арест Игорю Коломойскому еще на месяц
Суд продлил арест Игорю Коломойскому еще на месяц

На продлении ареста настаивала сторона обвинения

WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 27 октября 2023, 08:30 0
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Соревнования пройдут в Чжухае с 24 по 29 октября

Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
Футбол | 27.10.2023, 15:24
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
ФОТО. Усик прибыл в Саудовскую Аравию. 28 октября Фьюри сразится с Нганну
Бокс | 27.10.2023, 19:20
ФОТО. Усик прибыл в Саудовскую Аравию. 28 октября Фьюри сразится с Нганну
ФОТО. Усик прибыл в Саудовскую Аравию. 28 октября Фьюри сразится с Нганну
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
Бокс | 26.10.2023, 22:39
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лестер доминирует в Чемпионшипе: как им это удалось
Лестер доминирует в Чемпионшипе: как им это удалось
26.10.2023, 14:23 15
Футбол
Боевое поражение. Шахтер в гостях уступил Барселоне
Боевое поражение. Шахтер в гостях уступил Барселоне
25.10.2023, 21:41 154
Футбол
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
26.10.2023, 18:59 4
Футбол
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
27.10.2023, 10:07 1
Бокс
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер – на третьей позиции. Можно ли догнать Порту?
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер – на третьей позиции. Можно ли догнать Порту?
26.10.2023, 00:15 13
Футбол
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
27.10.2023, 11:45
Бокс
Хет-трик Слинкина, 3 автогола. Украина забила 9 мячей Алжиру на старте ЧМ
Хет-трик Слинкина, 3 автогола. Украина забила 9 мячей Алжиру на старте ЧМ
26.10.2023, 18:43 9
Футбол
Барселона – Шахтер – 2:1. Дебют Марино Пушича. Видео голов и обзор матча
Барселона – Шахтер – 2:1. Дебют Марино Пушича. Видео голов и обзор матча
25.10.2023, 21:50 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем