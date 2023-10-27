Вторая лига. Гостевая победа Нивы, Чайка обыграла Локомотив
Оба стартовых матча 15-го тура завершились с одинаковым счетом
Двумя матчами сегодня, 27 октября, начался 15-й тур во Второй лиге чемпионата Украины.
Винницкая «Нива» в гостях смогла дожать второй состав запорожского «Металлурга». В середине второго тайма Роман Никитюк открыл счет, а за семь минут до завершения встречи хозяева остались в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил Сергей Корнийчук. С лишним игроком «Нива» в компенсированное время отфиксировала свою победу после того, как забил Борис Лотоцкий.
Во второй встрече «Чайка» из Петропавловской Борщаговки Киевской области дома без проблем разобралась со столичным «Локомотивом», забив по голу в каждом из таймов. Виталий Дубилей открыл счет в начале игры, а за 15 минут до ее завершения Богдан Семенец зафиксировал победу хозяев.
Вторая лига, 15-й тур
27 октября
Металлург-2 (Запорожье) – Нива (Винница) – 0:2 (0:0)
Голы: Никитюк, 58, Лотоцкий, 90+4
Чайка (Петропавловская Борщаговка) – Локомотив (Киев) – 2:0 (1:0)
Голы: Дубилей, 3, Семенец, 74
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